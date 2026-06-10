Nueva inversión
Bless Collection Hotels, la marca de lujo de la cadena Palladium, abrirá su primer establecimiento en Barcelona a mediados de verano
El hotel, situado a pocos metros del Passeig de Gràcia, empezará a operar en unas semanas, aunque su inauguración oficial no tendrá lugar hasta el otoño
Agencias
Bless Collection Hotels, marca de lujo de Palladium Hotel Group, abrirá Bless Barcelona, su primer hotel en la capital catalana, que comenzará a operar a mediados de verano, mientras que su inauguración oficial tendrá lugar en otoño, según ha informado la compañía en un comunicado. Ubicado a poca distancia del Passeig de Gràcia, este nuevo establecimiento contará con 119 habitaciones y suites, concebidas bajo un concepto que combina sofisticación clásica y diseño contemporáneo.
Además, el hotel desarrollará una propuesta alineada con el ADN de la marca, concebida para acompañar cada momento del día, de manera que contará con un restaurante principal que evolucionará a lo largo de la jornada, un 'wine bar' y un 'rooftop' con piscina.
Con esta nueva apertura, que se producirá posteriormente a la inauguración de Bless Ibiza The Site, la marca de lujo de Palladium continúa ampliando su portafolio, que actualmente está compuesto por Bless Ibiza Cala Nova y Bless Madrid, este último miembro de The Leading Hotels of the World. A la incorporación de Bless Ibiza The Site y Bless Hotel Barcelona en 2026, les seguirán dos hoteles en Vietnam y uno en Milán, cuyas aperturas están previstas entre 2027 y 2029.
Palladium Hotel Group, propiedad del Grupo Empresas Matutes, opera más de 40 hoteles y supera las 13.000 habitaciones repartidas en ocho países. El grupo gestiona ocho marcas hoteleras, entre ellas Only You Hotels, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts y Bless Collection Hotels.
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