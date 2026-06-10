Canarias ya destina más de la mitad del salario al alquiler y se sitúa entre las regiones más tensionadas de España

Los canarios ya necesitan destinar más de la mitad de su salario bruto al pago del alquiler. En 2025, el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda arrendada en el Archipiélago alcanzó el 56% de los ingresos, una cifra que sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas con mayores dificultades de acceso a la vivienda en toda España.

Los datos, elaborados por Fotocasa e InfoJobs, reflejan el creciente desequilibrio entre la evolución de los salarios y el encarecimiento del mercado inmobiliario. Mientras los sueldos apenas aumentaron un 1% durante el último año, el precio del alquiler se disparó un 6,9% en el conjunto del país.

La situación es especialmente preocupante en Canarias, donde tanto Las Palmas como Santa Cruz de Tenerife figuran entre las provincias españolas que exigen un mayor esfuerzo salarial para poder alquilar una vivienda.

Las Palmas y Tenerife, entre las provincias con los alquileres más asfixiantes

El informe sitúa a Las Palmas como la quinta provincia de España donde más porcentaje del sueldo se destina al alquiler. Los residentes necesitan emplear el 57% de sus ingresos brutos para pagar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados.

Muy cerca aparece Santa Cruz de Tenerife, donde el esfuerzo alcanza el 54% del salario. Ambas provincias superan ampliamente el umbral recomendado por los organismos internacionales, que consideran saludable no dedicar más del 30% de los ingresos a la vivienda.

Solo Barcelona, Madrid, Baleares y Vizcaya presentan porcentajes superiores a los registrados en Las Palmas.

Estos datos confirman que el problema de acceso a la vivienda continúa agravándose en Canarias, una comunidad especialmente afectada por la presión de la demanda y la escasez de oferta disponible para residentes.

España alcanza un récord histórico de esfuerzo para alquilar

A nivel nacional, los españoles destinaron en 2025 el 50% de su sueldo bruto al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior y el nivel más elevado desde que existen registros comparables.

El precio medio del alquiler cerró diciembre en 14,21 euros por metro cuadrado al mes, mientras que el salario bruto medio se situó en 27.336 euros anuales.

Según María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, España ha entrado en una situación de emergencia habitacional, ya que el esfuerzo salarial necesario para alquilar una vivienda supera en 20 puntos las recomendaciones de los organismos de control.

La experta advierte de que esta presión económica está reduciendo la capacidad de ahorro de los ciudadanos y obligando a retrasar decisiones importantes como independizarse, formar una familia o cambiar de empleo.

Solo una comunidad logra mantenerse por debajo del límite recomendado

Extremadura fue la única comunidad autónoma donde el coste del alquiler se mantuvo por debajo del 30% de los ingresos, con un esfuerzo del 29%.

En el extremo opuesto aparecen Madrid (71%), Cataluña (70%), Baleares (64%), País Vasco (58%) y Canarias (56%), que conforman el grupo de territorios con mayores problemas de accesibilidad a la vivienda.

El estudio también revela que el 84% de las provincias españolas ya superan el umbral del 30% recomendado para afrontar el alquiler, una señal de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos para millones de ciudadanos.

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La tendencia apunta a que, si los salarios continúan creciendo a un ritmo muy inferior al de los alquileres, la presión sobre los hogares seguirá aumentando durante los próximos años, especialmente en territorios con fuerte demanda residencial como Canarias.