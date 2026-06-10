Esperar hasta junio para presentar la Declaración de la Renta tiene premio: hasta 1.356 euros de ahorro para los hipotecados que no han aceptado el borrador

La Declaración de la Renta incluye numerosas deducciones y apartados que no siempre se aprovechan correctamente, lo que puede hacer que muchos contribuyentes acaben pagando más de lo necesario. Según el comparador hipotecario Nau!, algunas personas podrían ahorrar hasta 1.356 euros si aplican bien las rebajas fiscales a las que tienen derecho. Por eso, los expertos recomiendan revisar el borrador con detalle para no dejar pasar este ahorro.

Con el cierre de la campaña de la Renta cada vez más cerca, miles de contribuyentes aprovechan junio para poner orden en sus cuentas. Según datos de la Agencia Tributaria, cerca del 40% de los declarantes espera a las últimas semanas para presentar el IRPF, una costumbre que también está llevando a muchos propietarios a revisar las condiciones de sus hipotecas.

La razón es que para determinados hipotecados, especialmente aquellos que compraron su vivienda antes de 2013, hay importantes ventajas fiscales en juego que pueden alcanzar los 1.356 euros anuales. La revisión de préstamos, tipos de interés y posibles cambios de entidad financiera se ha convertido en uno de los movimientos más habituales durante estas fechas, cuando las familias hacen balance de su situación económica y buscan fórmulas para reducir gastos.

La deducción que desapareció para los nuevos compradores

Los propietarios que adquirieron su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012 mantienen el derecho a aplicar la antigua deducción por inversión en vivienda habitual. Este incentivo fiscal permite desgravar el 15% de las cantidades abonadas durante el año, incluyendo cuotas hipotecarias, intereses y determinados seguros vinculados al préstamo, con un límite máximo de 9.040 euros.

Esto significa que el ahorro puede llegar hasta los 1.356 euros anuales en la declaración de la Renta. Se trata de una ventaja que ya no existe para quienes compraron su vivienda a partir de 2013, cuando el Gobierno eliminó esta deducción para nuevas adquisiciones.

Uno de los errores más frecuentes entre los propietarios es pensar que cambiar la hipoteca a otro banco supone perder automáticamente este beneficio fiscal. Sin embargo, los expertos recuerdan que la deducción no está vinculada a la entidad bancaria, sino a la fecha de compra de la vivienda. Cuando el cambio se realiza mediante una subrogación hipotecaria, es decir, trasladando el préstamo a otra entidad sin cancelar el contrato original, el derecho a seguir aplicando la deducción permanece intacto.

Esta circunstancia abre la puerta a renegociar condiciones más favorables sin renunciar al ahorro fiscal acumulado durante años.

Cuánto puede devolver Hacienda según la cuota hipotecaria

La ventaja económica varía en función del importe que cada propietario paga mensualmente. Los cálculos realizados por expertos hipotecarios muestran diferencias significativas:

Cuota de 450 euros al mes: devolución aproximada de 810 euros anuales.

devolución aproximada de 810 euros anuales. Cuota de 600 euros mensuales: retorno fiscal cercano a 1.080 euros.

retorno fiscal cercano a 1.080 euros. Cuotas de 800 euros o superiores: acceso al máximo de 1.356 euros al año.

Para muchas familias, esta cantidad supone una ayuda importante en un contexto marcado por el incremento del coste de la vida y el encarecimiento de numerosos servicios básicos.

Los expertos también advierten de que la situación cambia cuando el propietario opta por cancelar completamente su préstamo para contratar uno nuevo. En estos casos, pueden surgir problemas fiscales y perderse determinadas ventajas asociadas al préstamo original.

No siempre conservar la deducción es la mejor opción

A pesar de la importancia de este incentivo fiscal, existen situaciones en las que una oferta hipotecaria especialmente ventajosa puede compensar incluso la pérdida de la deducción.

La clave está en comparar el ahorro mensual que generaría la nueva hipoteca con el beneficio fiscal que se dejaría de percibir. Por ejemplo, una rebaja de apenas 62 euros al mes podría no compensar la pérdida de una deducción que equivale a unos 113 euros mensuales. En cambio, si una nueva oferta reduce la cuota en más de 140 euros al mes, el ahorro anual puede superar ampliamente el beneficio fiscal perdido.

La cercanía del cierre de la campaña de la Renta ha convertido estas semanas en uno de los momentos del año en los que más propietarios revisan sus préstamos hipotecarios. Más allá de cumplir con Hacienda antes del 30 de junio, muchos contribuyentes aprovechan este periodo para analizar si siguen teniendo la mejor hipoteca posible y si están aprovechando todas las ventajas fiscales a las que tienen derecho. Como dicen desde Nau!, "una revisión a tiempo puede traducirse en cientos o incluso miles de euros de ahorro anual".