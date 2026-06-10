Gran Canaria registra este miércoles la Gasolina 95 más barata de Las Palmas a 1,249 euros el litro

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,249€ el litro en CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 del municipio de Telde en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 de Gran Canaria situada en el municipio de Telde con un precio de 1,249€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la isla de Gran Canaria, a 1,299€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,299€ el litro en la estación de servicio FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 del municipio de Telde.

Hoy miércoles 10 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,394€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR a 1,394€ el litro, situada en el municipio de Telde en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112, a 1,394€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 de Telde a 1,394€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en el municipio de Telde a 1,299€ el litro. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 en Telde a 1,299€ el litro de Gasóleo A.

La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en el municipio de Telde es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,249€ el litro, seguida por la estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 del municipio de Telde a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy miércoles 10 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,355€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,355€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,425€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,425€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,529€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,529€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,509€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 10 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,289€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,339€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,339€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este miércoles 10 de junio está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,370€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY a 1,377€ el litro de Gasóleo A en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,269€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,269€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,394€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,394€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,450€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este miércoles 10 de junio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,299€ el litro de diésel en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO a 1,299€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación FAST FUEL GORO a 1,249€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/06/2026 8:03:31]