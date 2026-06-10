La guerra en Oriente Próximo impulsa la inflación de EEUU al 4,2%, máximo de tres años
El repunte de los precios en la mayor economía del mundo desata una oleada de ventas generalizadas en Wall Street
El Nasdaq cede cerca de un 1% tras conocer el dato
El desenlace del conflicto en Oriente Próximo empieza a pasar factura. Por primera vez en más de tres años, la inflación anual en Estados Unidos ha subido hasta el 4,2%, ya que la prolongada guerra con Irán ha impulsado los precios de la energía y ha contrarrestado los aumentos salariales en la mayor economía del mundo.
Los inversores han castigado a la renta variable tras conocer la noticia, ya que sus peores temores comienzan a materializarse, y la inflación parece ser menos resistente a la crisis energética provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del petróleo transportado por mar en todo el mundo— desde finales de febrero.
El IPC estadounidense (índice de precios al consumo) subió un 0,5% en el último mes, hasta alcanzar su nivel más alto desde 2023, y ha contrarrestado los aumentos salariales en todo el país, según los últimos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, el equivalente estadounidense del INE.
"Existe un riesgo cada vez mayor de que un conjunto más amplio de precios empiece a tomar las riendas", advierte George Brown, economista sénior de la gestora británica Schroders. "El fuerte crecimiento del empleo sugiere que la economía sigue en plena ebullición, lo que aumenta el riesgo de que la inflación se consolide en lugar de remitir rápidamente".
En Wall Street, los operadores amanecen a números rojos. El índice tecnológico Nasdaq se deja un 0,90%, mientras que el S&P 500 cede un 0,60%. Los títulos del fabricante de chips, Broadcom, vuelven a ser los más penalizados en el Nasdaq, con una caída cercana al 3,40%.
La reacción también se ha extendido al Viejo Continente, haciendo que los paneles bursátiles pasaran del verde al rojo tras la publicación de los datos. En España, el parqué de Madrid registra leves descensos en los minutos previos a la apertura de Wall Street. En París, el CAC 40 cede un 0,30%; al igual que Londres, que cae un ligero 0,04%.
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