Hacienda lo hace oficial: multas para los contribuyentes por presentar tarde la Declaración de la Renta que se podrá hacer hasta este día de junio

Los contribuyentes que aún no han presentado la declaración de la Renta deben darse prisa si no quieren exponerse a sanciones de la Agencia Tributaria. El calendario fiscal avanza hacia su recta final y cada vez queda menos tiempo para cumplir con esta obligación. Quienes estén obligados a declarar y superen el plazo establecido por Hacienda podrán enfrentarse a multas y recargos, cuya cuantía variará en función de cada caso.

La campaña de la Renta comenzó el pasado mes de abril y encara ahora su fase decisiva. Las personas que apuran a los últimos días para presentar la Declaración de la Renta tienen que tener muy presentes las fechas clave y las consecuencias económicas de dejar pasar el plazo establecido por la Agencia Tributaria.

Calendario de la Campaña de la Renta 2026 / La Provincia / Agencia Tributaria - Hacienda

Aunque la fecha general de cierre está fijada para el 30 de junio de 2026, existe una excepción importante para quienes tengan que pagar a Hacienda y quieran hacerlo mediante domiciliación bancaria.

El 25 de junio, fecha clave para quienes tienen que pagar

Los contribuyentes cuya declaración salga a pagar y opten por domiciliar el pago en su cuenta bancaria deberán presentar el documento antes del 25 de junio de 2026. En cambio, quienes les salga a devolver, con resultado cero o prefieran abonar la cantidad pendiente mediante otros sistemas de pago, podrán realizar el trámite hasta el 30 de junio, último día oficial de la campaña. La Agencia Tributaria recuerda que presentar la declaración dentro de plazo evita recargos, sanciones y posibles problemas administrativos posteriores.

Varias personas en el interior de una oficina de la Agencia Tributaria. / E.D.

Qué ocurre si presentas la declaración fuera de plazo

Las consecuencias dependen principalmente de dos factores: si el contribuyente actúa por iniciativa propia o si es Hacienda quien detecta el incumplimiento, y del resultado final de la declaración. Cuando el ciudadano presenta la declaración voluntariamente después del plazo, pero antes de recibir un requerimiento, las penalizaciones son más reducidas.

La declaración sale a devolver o a cero

Aunque Hacienda sea quien deba devolver dinero al contribuyente, o el resultado sea neutro, la presentación fuera de plazo puede conllevar una sanción fija de 100 euros. Si la Agencia Tributaria detecta primero la omisión y envía un requerimiento, la multa asciende a 200 euros.

La declaración sale a pagar

La situación cambia cuando el contribuyente debía ingresar dinero a Hacienda. En estos casos, si la presentación es voluntaria, se aplica un sistema de recargos progresivos que aumenta con el paso de los meses:

1% de recargo durante el primer mes de retraso.

2% si han transcurrido dos meses.

3% si han pasado tres meses.

El porcentaje sigue aumentando un punto por cada mes completo de demora.

A partir de los 12 meses de retraso se aplica un recargo fijo del 15% más intereses de demora.

Además, quienes abonen el recargo dentro del plazo voluntario establecido pueden beneficiarse de una reducción del 25%.

Esperar a que la Agencia Tributaria reclame la declaración puede ser mucho más caro. Cuando la declaración debía salir a pagar y es Hacienda quien descubre la falta de presentación, el hecho pasa a considerarse una infracción tributaria. En estos casos, la sanción puede oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad adeudada, además de los correspondientes intereses de demora.

Por ejemplo, un contribuyente que hubiera dejado de ingresar 1.000 euros podría enfrentarse a una multa adicional de entre 500 y 1.500 euros, a la que habría que sumar la deuda original.

No presentar la Renta también puede acabar en embargo

La Agencia Tributaria dispone de varios mecanismos de control gracias al cruce de información con empresas, entidades financieras y administraciones públicas. Si una persona obligada a declarar ignora los requerimientos y continúa sin regularizar su situación, Hacienda puede iniciar el procedimiento de apremio. Este proceso permite embargar cuentas bancarias, salarios, pensiones e incluso bienes inmuebles o vehículos para cobrar la deuda pendiente.

Los expertos fiscales coinciden en que la opción menos costosa siempre es presentar la declaración cuanto antes, incluso si ya ha expirado el plazo. Dar el paso de forma voluntaria reduce considerablemente las consecuencias económicas frente a esperar una actuación de la Administración.