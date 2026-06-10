Óbito
Muere López de Arriortúa, ‘Superlópez’, el hombre que plantó cara a los gigantes del automóvil
El directivo, conocido como 'Superlópez', falleció este miércoles a los 84 años, dejando un legado en la industria automotriz
El ingeniero vasco José Ignacio López de Arriortúa (Vizcaya, 1941), mejor conocido en la industria de automoción como Superlópez, ha fallecido a los 84 años. El directivo vasco se convirtió en una de las figuras más influyentes del tablero automovilístico internacional tras cambiar las reglas del juego desde los departamentos de compras. Su capacidad para arrancar ahorros millonarios a proveedores le valió el apodo de Superlópez, prestado del popular personaje de cómic. López de Arriortúa fue temido por los proveedores y admirado por su capacidad para reducir costes a través de una mejora de eficiencia de la cadena de logística.
Superlópez, al rescate
El fichaje de López de Arriortúa por parte del gigante estadounidense General Motors (GM) en 1980 dejó grandes réplicas en el mundo de la automoción, tras introducir cambios al sistema de producción de coches en la fábrica del grupo ubicado en Figueruelas (Zaragoza) y sanear el balance de la multinacional. El fabricante estadounidense elevó a López a responsable mundial de compras. No fue hasta 1993, cuando abandonó a GM para conducir a Volkswagen, su rival alemán, a petición de Ferdinand Piëch. Este brusco cambio empresarial llevó al ingeniero vasco, formado en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, a enfrentarse a una de las mayores batallas corporativas de la década.
La guerra entre GM y Volkswagen
El fabricante norteamericano y su filial alemana Opel le acusó de hacerse llevados miles de documentos confidenciales relacionados con proveedores, compras y costes, para ponerlos al servicio del gigante alemán, una denuncia que desembocó en procesos judiciales tanto en Estados Unidos como en Alemania. La batalla judicial de la que López de Arriortúa estuvo envuelto, enfrío las relaciones entre ambos fabricantes durante años.
En 1997 el conflicto concluyó a través de un acuerdo extrajudicial: Volkswagen aceptó pagar 100 millones de dólares a GM. Este largo capítulo dejó huella en la carrera de López de Arriortúa y consolidó su fama como uno de los ejecutivos más influyentes en el mundo del motor, aunque el ingeniero vasco siempre negó el presunto espionaje industrial. En 1998, Retiró los cargos contra el empresario en los tribunales alemanes. Ese mismo año, Superlópez sufrió un accidente en la autopista A-1 en Burgos. Desde ese año, López de Arriortúa se retiró a Busturia (Vizcaya).
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
- Dos encapuchados amenazan con una pistola a la empleada de una panadería en Las Palmas de Gran Canaria
- El arquitecto de la UD Las Palmas Helguera, en su 50 cumpleaños: 'Jesé se equivocó
- La Seguridad Social lo confirma: los jóvenes recuperarán cinco años de cotización para su pensión si hicieron prácticas
- Los Giles, el barrio atrapado en un laberinto de fincas duplicadas desde hace 40 años
- La DGT avisa de importantes cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife: pide evitar desplazamientos innecesarios
- Requisitos para asistir a la misa del papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria: inscripción y pulsera
- Los signos que arrasan esta semana: Géminis lidera el ranking de Esperanza Gracia y Escorpio cae al último puesto