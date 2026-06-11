El BCE cambiará las reglas hoy: las hipotecas pueden subir si se confirma que suben los tipos de interés en la Zona Euro y así afectará a los préstamos

Los hipotecados podrían llevarse un buen susto en la próxima revisión de sus préstamos si se confirma el escenario que anticipan los mercados y el Banco Central Europeo (BCE) vuelve a endurecer su política monetaria. Una subida de los tipos de interés tendría un impacto directo en el coste de las hipotecas variables, ya que encarecería el precio del dinero y podría traducirse en cuotas mensuales más elevadas para miles de familias.

Según el análisis realizado por la compañía financiera HelpMyCash, la subida ya está siendo parcialmente descontada por los mercados y ha comenzado a reflejarse en el euríbor, el principal índice utilizado para calcular las hipotecas variables en España. Durante mayo, el indicador cerró en el 2,804%, su nivel más elevado en casi dos años y cerca de la barrera psicológica del 3%.

Evolución histórica del Euríbor / Help my cash

El BCE se reune hoy y, previsiblemente, tomará una decisión que no gustará a nadie. Tras un año sin movimientos en el precio del dinero, la institución presidida por Christine Lagarde podría aprobar una nueva subida de los tipos de interés para contener el repunte de la inflación registrado en los últimos meses.

La decisión llegaría en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, factores que han vuelto a presionar al alza los precios en la eurozona.

La inflación vuelve a convertirse en el principal problema

El BCE tiene como objetivo mantener la inflación cerca del 2%, pero los últimos datos apuntan a una evolución menos favorable de lo esperado. Los expertos consideran que el encarecimiento de la energía y las incertidumbres internacionales están dificultando el regreso a ese nivel de estabilidad de precios.

Desde HelpMyCash recuerdan que la inflación europea alcanzó el 3,2% en mayo, una cifra que sigue alejándose del objetivo oficial del BCE. La economista y cofundadora de la compañía, Olivia Feldman, considera que el mensaje que lance el BCE será más importante que la propia subida de tipos.

"La inflación europea escaló hasta el 3,2%, todavía lejos del objetivo del 2% del BCE. Mientras siga por encima de ese nivel, será difícil evitar el debate sobre nuevas subidas de tipos", explica la experta. Aunque la subida de tipos todavía no se ha producido oficialmente, el euríbor lleva meses reaccionando.

Los tipos y el Euríbor podrían subir aún más

Este indicador suele adelantarse a las decisiones del BCE porque refleja las expectativas de los inversores sobre la evolución futura del precio del dinero. Por ese motivo, los especialistas creen que una subida este mes no provocará un incremento inmediato y brusco del euríbor, ya que buena parte de esa expectativa ya está incorporada en las cotizaciones actuales.

Gráfico que muestra la evolución de los tipos de interés a lo largo del tiempo.

Sin embargo, el escenario podría cambiar si el BCE deja abierta la puerta a nuevos incrementos durante la segunda mitad de 2026. En ese caso, el euríbor podría superar nuevamente el umbral del 3%, algo que tendría consecuencias directas para millones de familias.

Así afectará a quienes tienen una hipoteca variable

Los principales perjudicados serían los propietarios con préstamos vinculados al euríbor. Cada revisión incorpora la evolución del índice y, si este continúa subiendo, las cuotas mensuales también aumentan.

Los cálculos manejados por HelpMyCash indican que una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial de un punto porcentual, podría encarecerse alrededor de 57 euros al mes tras una revisión anual.

Esto supone un incremento cercano a los 700 euros al año para muchas familias. Además, quienes estén pensando en comprar vivienda también podrían encontrarse con mayores dificultades para acceder a financiación.