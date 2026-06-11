La Gasolina 95 más barata de Gran Canaria está este domingo en Telde a 1,249 euros el litro

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Telde, isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. Allí tiene un precio de 1,299€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio DISA EL GORO en Telde, isla de Gran Canaria, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde el precio del Gasóleo A es de 1,329€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,249€. La segunda opción más económica de la provincia está en Telde, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la Gasolina 95 está a 1,268€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 14 de junio, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,390€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8. Allí, la estación CANARY OIL tiene la Gasolina 98 a 1,390€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 tiene un precio de 1,299€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, domingo 14 de junio, la Gasolina 95 más barata en Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,249€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Telde, PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde el litro está a 1,268€.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,390€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,390€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,395€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,395€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Tías, en la estación de servicio DISA MACHER en Carretera Arrecife - Yaiza km 12, a 1,498€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1 de Haría a 1,529€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,355€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,355€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, domingo 14 de junio, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,289€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,289€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,339€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,509€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,390€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,394€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 1,370€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,370€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,269€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,390€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,394€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, domingo 14 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,268€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 1,299€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,329€ el litro en la estación DISA EL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.