La Gasolina 98 más asequible de Las Palmas se encuentra este jueves en Gran Canaria a 1,390 euros el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,390€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,390€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, tiene el gasoil a 1,299€ el litro. En Telde, Gran Canaria, la estación de servicio FAST FUEL GORO, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,299€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, jueves 11 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro. La estación FAST FUEL GORO de Telde en la isla de Gran Canaria, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy jueves 11 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Telde, a CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde la estación de FAST FUEL GORO ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,390€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. En Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, la estación de servicio CANARY OIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,390€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde sale a 1,299€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Tías, en la estación de servicio DISA MACHER en Carretera Arrecife - Yaiza km 12, a 1,498€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1 de Haría a 1,529€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,345€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,345€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,405€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,405€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,339€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,339€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,509€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,289€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 1,370€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY que ofrece el gasoil a 1,377€ el litro en Gasóleo A en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 11 de junio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,269€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,390€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,394€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,390€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,394€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 11 de junio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,299€ el litro de diésel en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO a 1,299€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación FAST FUEL GORO a 1,249€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/06/2026 7:57:35]