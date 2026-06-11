Hacienda lo hace oficial: si marcas la casilla 105 de la Declaración de la Renta podrás destinar parte de tu IRPF a la Iglesia Católica tras la visita del Papa León a Canarias

Los contribuyentes canarios pueden realizar aportaciones a la Iglesia Católica más allá de las donaciones vinculadas a la visita del papa León XIV a Canarias. En la declaración de la Renta existe una casilla específica que permite destinar parte de los impuestos a este fin, sin que ello suponga pagar más ni recibir menos en la devolución.

El cierre de la campaña de la Renta 2026 está cada vez más cerca, pero si aún no has presentado tu borrador, puedes hacer una acción que sirve para mucho y que ayudará a muchas personas. Aunque está vigente desde hace años, siempre existen muchas dudas sobre la casilla 105, la destinada a la Iglesia Católica.

Lucía Feijoo Viera

Marcar esta casilla no supone ningún coste adicional para el contribuyente. Lo que hace es permitir que el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF se destine al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, en lugar de incorporarse al reparto general de los Presupuestos del Estado.

Según la normativa tributaria, esta elección puede realizarse independientemente del resultado de la declaración y no altera ni la cantidad que Hacienda devuelve ni la que el contribuyente debe ingresar.

Qué financia la casilla de la Iglesia Católica

Los recursos obtenidos a través de esta asignación tributaria se utilizan para sostener diferentes actividades desarrolladas por la Iglesia en España. Entre ellas figuran el mantenimiento de parroquias y diócesis, el sueldo de los sacerdotes, las actividades pastorales y la conservación de edificios religiosos con valor histórico y cultural.

También se destinan fondos a actividades más importantes y de carácter social como: programas de asistencia, comedores sociales, centros de acogida, proyectos de ayuda a personas vulnerables o iniciativas de cooperación internacional.

Acto de Cáritas Diocesana en Las Palmas de Gran Canaria por el Día Internacional de Trabajadoras del Hogar / Andrés Cruz / LPR

Uno de los aspectos menos conocidos es que el dinero recaudado no permanece en la diócesis donde reside el contribuyente. Los fondos se integran en el denominado Fondo Común Interdiocesano, un sistema de redistribución que permite trasladar recursos desde las zonas con mayor capacidad económica hacia diócesis con menos ingresos o situadas en territorios despoblados e insulares.

Más de nueve millones de declaraciones la marcaron el año pasado

La asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica moviliza cada año cientos de millones de euros. Según los datos de la propia institución, alrededor de nueve millones de declaraciones incluyen esta opción, lo que genera una recaudación superior a los 350 millones de euros anuales.

A cambio, la Iglesia está obligada a presentar una memoria anual de actividades donde detalla el destino de los fondos recibidos. Este documento es elaborado por la Conferencia Episcopal y recoge tanto la distribución del dinero como las actuaciones financiadas con cargo a la asignación tributaria.

El Papa León XIV en la parroquia de Sant Agustí del Raval / EP

Varios estudios sobre el impacto económico de la actividad de la Iglesia sostienen además que su red educativa, asistencial y cultural genera un importante efecto económico. Entre los datos más destacados figura el papel de los centros educativos católicos, cuya actividad supondría un ahorro de miles de millones de euros para las administraciones públicas al complementar la oferta educativa pública.

Se puede marcar junto a la casilla de fines sociales

Aparte de seleccionar esta casilla 105, se puede marcar la destinada a actividades de interés social. Ambas opciones suponen que destine un 0,7% a la Iglesia y otro 0,7% a programas sociales gestionados por ONG y otras entidades, sin que ello afecte al resultado final de la declaración.

Por el contrario, quienes optan por no marcar ninguna de las dos casillas dejan que ese porcentaje de sus impuestos pase directamente a los Presupuestos Generales del Estado para ser distribuido según los criterios establecidos por las administraciones públicas.

De esta forma, la casilla 105 se mantiene como una de las decisiones voluntarias más importantes dentro de la Declaración de la Renta, permitiendo a cada contribuyente elegir el destino de una pequeña parte de los impuestos que ya está obligado a pagar.