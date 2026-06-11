Lopesan se hace con suelo de Santana Cazorla en Meloneras por 31,2 millones de euros

El Tribunal de Instancia de la Sección Mercantil ha autorizado la venta a Isla Marina (Grupo Lopesan) de la unidad productiva -así la considera desestimando diversos recursos- de la concursada Hermanos Santana Cazorla (HSC) por 31,22 millones de euros. La resolución del magistrado Alberto López Villarrubia incluye la preservación del empleo y el respeto a la antigüedad de los trabajadores. El pasivo laboral se sitúa en el entorno de los 100.000 euros.

El proceso no está cerrado del todo. La administración concursal tienen entre sus atribuciones la de promover la aparición de nuevos ofertantes, pero hasta la fecha tan solo Lopesan ha pujado. Lo ha hecho, además, por el conjunto de los activos, una iniciativa que convence al juez, que estima que trocear los activos redundaría en una menor entrada de dinero para el pago a los acreedores de HSC.

Meloneras 2B

La resolución judicial señala, de hecho, que la oferta supera el valor atribuido a los activos en el inventario concursal, situándose en el entorno del 106,28% de la valoración. López Villarrubia rechaza de este modo las alegaciones presentadas, cuyo fundamento era negar la existencia de una auténtica unidad productiva sino un catálogo de activos inconexos.

Entre ellos se incluyen los derechos sobre los suelos de Meloneras 2B y Lomo de Maspalomas, valorados en la oferta en 25 millones de euros. La decisión del magistrado sostiene asimismo que otorgar al conjunto la consideracón de unidad consolida la continuidad de la actividad económica, evitando una liquidación en la que la venta de los activos se movería a la baja.

Adquisicíón de derechos

Ni Meloneras 2B ni Lomo de Maspalomas tienen consolidación. Es decir, la apuesta de Lopesan por su potencial entraña el riesgo de que los litigios que están vivos sobre dichas parcelas los terminen por devaluar. Isla Marina está comprando derechos en discusión. Una parcela urbanizable de 29.299 metros cuadrados en el municipio de Telde y valorado por la ofertante en 4,56 millones de euros se incluye en la adquisición.

A estos activos, se une el cobro de 1,5 millones de euros en el caso de que el concurso sea calificado como culpable, un crédito frente a HSC de 3.000 euros y la concesión administrativa del barranco de Fataga, además de licencias, contratos y otros derechos asociados.

Plazo de diez días

El auto de López Villarrubia está fechado el 9 de junio. De aparecer nuevos aspirantes a la adjudicación de los activos tendrán que hacerlo dentro del plazo de diez hábiles a contar desde el pasado martes. Además, con al menos 500.000 euros bajo el brazo y tras despositar un 5% del total dee la suma ofertada.

No obstante, aunque esa posibilidad esté viva, el proceso de venta no se detiene. Solo el juzgado podría determinar que así fuera, y hasta ahora no ha ocurrido.