Vivienda aprueba definitivamente la distribución de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en la reunión de la Conferencia Sectorial, ha aprobado definitivamente este jueves los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con todos los votos a favor.

La reunión de este jueves ha estado presidida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, quien ha reiterado que esta unanimidad lanza a la ciudadanía el mensaje de "distintas administraciones, de distinto color político, se han puesto de acuerdo en el principal problema que preocupa a la ciudadanía".

"Desde el Gobierno de España trasladamos nuestra mano tendida para colaborar, trabajar conjuntamente y conseguir los objetivos de este nuevo Plan Estatal de Vivienda", ha subrayado el secretario de Estado en el interior de la reunión.

Junto al secretario de Estado, por parte del Ministerio han asistido a esta conferencia sectorial el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres; el secretario general técnico, Pablo Moreno; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; y la directora general de Planificación y Evaluación, Maribel Vergara.

El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026, repartidos entre las comunidades autónomas.

Por comunidades autónomas, las mayores cuantías del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 corresponderán a Andalucía, con una inversión total prevista de 1.197 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones; y Cataluña, con 1.015 millones. Les seguirán la Comunitat Valenciana, con 798 millones, Galicia, con 399 millones, Castilla y León, con 378 millones, y Canarias, con 371 millones.

En la distribución correspondiente a 2026, Andalucía recibirá 136,8 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 127,2 millones, y Cataluña, con 116 millones. Por detrás se situarán la Comunitat Valenciana (91,2 millones), Galicia (45,6 millones), Castilla y León (43,2 millones) y Canarias (42,4 millones).

Más protección a las vivendas

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude.

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Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.