Es oficial: el Congreso rechaza eliminar las penalizaciones a la prejubilación de quienes tienen largas carreras laborales

El Congreso de los Diputados ha dado malas noticias a los trabajadores con largas carreras laborales que estaban pensando en acceder a la jubilación anticipada. La Cámara Baja ha rechazado la reforma que buscaba eliminar las penalizaciones para quienes cumplen muchos años cotizados pero adelantaban la edad de retiro, por lo que se seguirán aplicando los coeficientes reductores fijados por la Seguridad Social.

La propuesta no salió adelante después de que PSOE y PP votaran en contra. En cambio, recibió el respaldo de formaciones como Podemos, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG, UPN y Coalición Canaria, mientras que Vox optó por la abstención.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. / Marta Fernández / Europa Press

De este modo, el resultado de la votación mantiene intacta la normativa vigente y obliga a quienes quieran anticipar su retiro a asumir una reducción permanente de la cuantía de su pensión, incluso si han trabajado y cotizado durante más de 40 años.

Una reivindicación histórica que vuelve a quedarse en el camino

Los trabajadores con más de cuatro décadas cotizadas están considerados entre quienes acumulan las carreras laborales más largas y llevan años reclamando algún tipo de ventaja si deciden acceder a la jubilación anticipada. Sin embargo, este 11 de junio, el Congreso rechazó una iniciativa que pretendía eliminar los coeficientes reductores aplicados a quienes acreditan 40 años o más de cotización al sistema.

Los defensores de la reforma sostienen que es injusto aplicar recortes vitalicios a personas que han contribuido durante décadas al sostenimiento del sistema. Su principal argumento es que quienes acumulan carreras laborales tan extensas ya han cumplido sobradamente con sus obligaciones contributivas y deberían poder acceder a una jubilación anticipada sin castigos económicos.

Sin embargo, el Gobierno ha defendido que eliminar estos coeficientes tendría un importante impacto presupuestario para la Seguridad Social. Según las estimaciones oficiales, la medida supondría un coste cercano a los 3.358 millones de euros, de los que 1.345 millones corresponderían a jubilaciones anticipadas voluntarias y otros 2.013 millones a las involuntarias.

Qué supone para los trabajadores este "no" del Congreso

El rechazo parlamentario implica que continúan aplicándose los coeficientes reductores establecidos tras la reforma de las pensiones de 2021. En consecuencia, adelantar la jubilación sigue teniendo consecuencias económicas permanentes.

Coeficientes reductores en todos los meses / La Provincia / Seguridad Social

Lo más importante es que estos descuentos no desaparecen cuando el pensionista alcanza la edad legal de jubilación. La disminución se mantiene durante toda la vida, reduciendo de forma permanente la prestación mensual.

La situación obliga a muchos trabajadores a elegir entre prolongar su actividad laboral o aceptar una pensión inferior para siempre. Para quienes desarrollan profesiones físicamente exigentes o atraviesan problemas de salud al final de su carrera, esa elección puede resultar especialmente complicada.

Los colectivos afectados consideran que esta circunstancia penaliza a quienes más tiempo han permanecido en el mercado laboral y reclaman que la legislación tenga en cuenta el esfuerzo contributivo acumulado durante décadas.