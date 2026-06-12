Las Palmas de Gran Canaria ofrece este viernes la Gasolina 98 más asequible a 1,390 euros el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,390€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,390€ el litro.

Hoy, viernes 12 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro. La estación DISA EL GORO de Telde en la isla de Gran Canaria, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, tiene el gasoil a 1,299€ el litro. En Telde, Gran Canaria, la estación de servicio DISA EL GORO, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,299€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde sale a 1,299€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Telde, estación de DISA EL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 1,299€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,390€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. En Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, la estación de servicio CANARY OIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,390€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 12 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Telde, a CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde la estación de DISA EL GORO ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA MACHER de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,498€ el litro en Carretera Arrecife - Yaiza km 12. En Haría, Carretera General del Norte km 16,1, la estación de servicio PCAN ARRIETA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,529€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,405€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,405€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 12 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,355€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,355€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,339€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, viernes 12 de junio, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,289€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,289€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,509€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,269€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,390€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,394€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 1,370€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,370€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,390€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,394€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 1,299€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,299€ el litro en la estación DISA EL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, viernes 12 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio DISA EL GORO, que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/06/2026 8:19:07]