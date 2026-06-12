La patronal de Las Palmas propone a José Cristóbal García para continuar como vicepresidente ejecutivo

La Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), reunida este jueves en sesión extraordinaria, ha acordado por unanimidad proponer a José Cristóbal García García para continuar como vicepresidente ejecutivo de la organización durante el próximo mandato.

La reunión, presidida por Pedro Ortega, contó con la participación de los miembros de la nueva Junta Directiva designados por las distintas organizaciones y empresas integradas en la patronal canaria. La propuesta deberá ser ratificada en la Asamblea Electoral prevista para el próximo 30 de junio.

Refuerzo de la coordinación

La CCE considera que la continuidad de esta figura contribuirá a reforzar la coordinación institucional, facilitar la ejecución de los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y dar continuidad a las líneas estratégicas de la organización en un contexto marcado por los desafíos económicos que afronta Canarias.

Durante la sesión también se aprobaron, igualmente por unanimidad, las propuestas para las vicepresidencias representativas de Lanzarote y Fuerteventura. Para la isla de Lanzarote se propone a Beatriz Salazar Hernández, mientras que para Fuerteventura la candidatura recaerá en José Antonio Newport Machín. Ambas designaciones serán elevadas asimismo a la Asamblea Electoral.

Más representación insular

Con estas propuestas, la patronal busca reforzar la representación de las organizaciones empresariales de las distintas islas dentro de su estructura de gobierno y favorecer una mayor participación de los territorios en la toma de decisiones. La Asamblea Electoral del próximo 30 de junio será la encargada de elegir los cargos de presidente, vicepresidentes y tesorero de la organización empresarial.

Por otro lado, la Junta Directiva destacó la celebración de las V Jornadas para la Colaboración Público-Privada, previstas para el próximo 18 de junio en el Hotel AC Iberia. El encuentro estará centrado en los retos tecnológicos y en la relación entre administraciones públicas y empresas en un escenario marcado por la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la economía del dato.