El transporte se resiste a abaratarse en las Islas a pesar del respiro de los carburantes y el IPC gana una décima en mayo

En mayo, los carburantes dieron un respiro (-2,1%) a los precios de España, pero solo una leve brisa en Canarias (-0,5%). De tal manera que mientras en el conjunto del Estado los transportes se abarataron un 0,2%, en las Islas se encarecieron medio punto. Siete décimas de diferencia que provocaron que al paso por el quinto mes del año, el alza de los precios del Archipiélago en el último año iguale a la del país (3,2%), según el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se acabaron las diferencias, y de mantenerse la tendencia en los meses venideros, el encarecimiento general en la comunidad autónoma no tardará en superar al del país. En lo que va de año, los precios del subgrupo carburantes y combustibles se han incrementado en toda España un 10,3%, mientras que en Canarias se han disparado hasta el 26,2%.

El origen de la diferencia

¿Por qué esa diferencia tan notable? Porque entre las medidas adoptadas por el Gobierno central para hacer frente al rally alcista de los precios del petróleo propiciado por la política belicista instaurada por Donald Trump en el golfo Pérsico se incluyó una drástica bajada del IVA desde el tradicional 21% al 10% y en las Islas ese impuesto no existe. Esa diferencia entre la capacidad de maniobrabilidad de los Gobiernos central y autonómico es la gran responsable.

En virtud de estos movimientos, la inflación, que había logrado sujetarse con mayor éxito en el Archipiélago, aparece ya igualada a la media española. Mientras en los primeros cinco meses del año el grupo 'Transporte' ha sumado cinco puntos en España, en las Islas ha acumulado un encarecimiento del 7,1%. Girando el cuello lo suficiente como para comprobar qué ocurría hace un año, la subida en todo el territorio nacional en el mismo grupo es del 7,4% y del 9,6% en la comunidad autónoma.

¿Qué tiempos aquellos?

Estamos a las puertas de un verano en el que se cumplirán cinco años desde que los adormecidos precios (crecieron solo un 4,1% en los cinco últimos años de la pasada década) despertaron. En aquel estío de 2021, el coste de la energía se disparó mientras Gobierno central y las grandes firmas del sector cruzaban críticas por un supuesto manejo espurio del pool de generación por parte de estas últimas. Y cuando esas aguas parecían devueltas a su cauce, a Vladímir Putin le entró un afán conquistador contra su vecina Ucrania que dejó la mejoría en nada.

Las restricciones en la oferta de gas y petróleo no tardaron en regar todo el comercio. El encarecimiento de bienes y servicios comenzó a devorar de manera acelerada el ahorro que habían propiciado las restricciones de movimientos y de negocio que hubo que adoptar dos años antes para poner coto a la expansión del coronavirus. El resultado es que en un lustro la necesidad de recursos dinerarios para, simplemente, llenar el carro de la compra se ha multiplicado.

Los huevos, por delante

¿Alguien recuerda cuánto costaba una docena de huevos en mayo de 2021? Probablemente no, pero basta restar casi un 70% (69,8%) al precio actual para obtener la respuesta. El aceite es el otro protagonista que habita la sexta planta del disparate con un encarecimiento del 63,8%. En ambos casos, el aumento de los costes de producción justificó el acelerón inicial, pero la moderación posterior de estos nunca ha sido suficiente (al menos no en la práctica) como para pagar el billete de regreso. Por cierto, las papas se han encarecido desde entonces un 39,5%, con lo que los tres principales ingredientes de la tortilla española (papas, huevos y aceite) han subido una media de un 57,7% en las Islas desde mayo de 2021.

El azúcar (52%), la carne de vacuno (48,9%) y los productos de la huerta (legumbres y hortalizas, 45,2%) son los otros tres productos que más ruido generan al caer en el carro del supermercado. En conjunto, el IPC revela que los alimentos han subido un 34,3% en las Islas. O lo que es lo mismo, a la cartera hay que echarle un tercio más de billetes que hace cinco años si no se quiere prescindir de ninguna de las compras que se hacían antes.

Turismo y restauración

Retornando a las cifras de mayo, el segundo grupo en el que más se han encarecido los precios a lo largo de los últimos meses es el de 'Restaurantes y servicios de alojamiento'. Han crecido un 5,4%. Cierto es que sus estructuras de costes se han visto zarandeadas por la evolución al alza de los precios energéticos, pero la han reflejado en el precio final con más ahínco que la mayoría de apartados en los que se divide el IPC. En este caso, porque pueden hacerlo. Es decir, porque la demanda, la llegada de turistas, solo ha aflojado en abril.