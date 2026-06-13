Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026"

El mercado de la vivienda en España atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Con el alquiler disparado en muchas ciudades y una oferta cada vez más limitada, comprar o alquilar una vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente para los jóvenes, que continúan encontrándose enormes barreras para acceder a un hogar propio.

Según diferentes estudios recientes, el 85% de los menores de 30 años no puede independizarse y siete de cada diez jóvenes con trabajo siguen viviendo con sus padres. Incluso quienes consiguen alquilar una vivienda en solitario llegan a destinar hasta el 92% de su sueldo al pago del alquiler.

Sobre esta situación se ha pronunciado Montse Cespedosa, experta en hipotecas, que ha analizado la evolución del mercado a través de las redes sociales: "La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026".

La especialista ha aclarado que no se espera una caída brusca, sino un ajuste lento y diferente para cada zona y tipo de vivienda. Los precios han llegado a niveles difíciles de asumir para buena parte de la clase media, y por ese motivo considera que el mercado podría empezar a cambiar de comportamiento a partir de la segunda mitad de 2026.

Operarios trabajan en la construcción de un edificio de viviendas. / Andrés Cruz

No todas las viviendas reaccionarán igual ante este posible ajuste, y la propia Cespedosa apunta que "pisos sin ascensor, pisos mal ubicados y sobre todo los pisos que estén hechos polvo y que haya que invertir en una reforma" serán los primeros en notar la bajada, mientras que las viviendas en mejor estado o mejor situadas podrían resistir durante más tiempo.

El acceso a la hipoteca sigue siendo uno de los principales problemas en el mercado, ya que los bancos piden estabilidad laboral, algo de ahorro previo y capacidad para asumir los pagos. En general, la cuota no debería superar el 35% del salario mensual, lo que deja fuera a muchos jóvenes que intentan comprar su primera vivienda.

La experta descarta que vaya a producirse una crisis repentina y sostiene que "no explotará la burbuja". También ha mandado un mensaje a quienes se plantean comprar vivienda, al comentar que "quizá vale la pena esperar un poco".