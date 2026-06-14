Smurfit Westrock refuerza desde Canarias su liderazgo verde

En plena transición hacia una industria más sostenible, Smurfit Westrock se posiciona como líder mundial en embalajes innovadores y responsables. La compañía, integrada en ASINCA, combina la capacidad industrial de un gigante global con un profundo conocimiento de las necesidades del mercado canario, apostando por un modelo de producción alineado con la economía circular y la eficiencia ambiental.

Con presencia en 40 países, más de 100.000 empleados, 500 plantas de conversión y 59 fábricas de papel, Smurfit Westrock dispone de una cartera única de soluciones de embalaje sostenible que abarca desde cartón ondulado y consumer packaging hasta sistemas Bag-in-Box® o displays para puntos de venta. Su modelo se basa en materiales renovables y reciclables, con una apuesta decidida por la reutilización de fibra y la gestión responsable de los recursos forestales.

La sostenibilidad atraviesa todas las áreas de actividad de la compañía. De cara a 2030, el grupo se ha marcado objetivos ambiciosos: reducir un 28 % las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 respecto a 2019, disminuir el consumo de agua en fábricas en un 22 %, recortar un 24 % los residuos enviados a vertedero e invertir más de 40 millones de dólares en iniciativas sociales y medioambientales.

En España, Smurfit Westrock avanza en eficiencia energética y economía circular. La planta de Sangüesa (Navarra) dispone de más de 12.000 paneles solares que evitan la emisión de más de 3.000 toneladas de CO₂ al año, mientras que las plantas de Almería, Huelva y Córdoba obtuvieron en 2024 el sello ECO20®: Made with Solar Energy. En Nervión (País Vasco), nuevos procesos han eliminado 75.000 toneladas de residuos y reducido el transporte por carretera.

En Canarias, la compañía mantiene una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo industrial del archipiélago. Sus orígenes se remontan a 1973, cuando nació como Hijos de Diego Betancort S.A., convirtiéndose en la primera empresa dedicada al embalaje de cartón ondulado en las islas.

Tras distintas etapas empresariales y procesos de integración internacional, la planta pasó a formar parte de Smurfit en 2006 y, desde 2024, opera bajo la marca Smurfit Westrock.