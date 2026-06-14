Smurfit Westrock refuerza desde Canarias su liderazgo verde
La compañía, referente en embalajes innovadores, desarrolla un modelo basado en materiales renovables y reciclables
En plena transición hacia una industria más sostenible, Smurfit Westrock se posiciona como líder mundial en embalajes innovadores y responsables. La compañía, integrada en ASINCA, combina la capacidad industrial de un gigante global con un profundo conocimiento de las necesidades del mercado canario, apostando por un modelo de producción alineado con la economía circular y la eficiencia ambiental.
Con presencia en 40 países, más de 100.000 empleados, 500 plantas de conversión y 59 fábricas de papel, Smurfit Westrock dispone de una cartera única de soluciones de embalaje sostenible que abarca desde cartón ondulado y consumer packaging hasta sistemas Bag-in-Box® o displays para puntos de venta. Su modelo se basa en materiales renovables y reciclables, con una apuesta decidida por la reutilización de fibra y la gestión responsable de los recursos forestales.
La sostenibilidad atraviesa todas las áreas de actividad de la compañía. De cara a 2030, el grupo se ha marcado objetivos ambiciosos: reducir un 28 % las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 respecto a 2019, disminuir el consumo de agua en fábricas en un 22 %, recortar un 24 % los residuos enviados a vertedero e invertir más de 40 millones de dólares en iniciativas sociales y medioambientales.
En España, Smurfit Westrock avanza en eficiencia energética y economía circular. La planta de Sangüesa (Navarra) dispone de más de 12.000 paneles solares que evitan la emisión de más de 3.000 toneladas de CO₂ al año, mientras que las plantas de Almería, Huelva y Córdoba obtuvieron en 2024 el sello ECO20®: Made with Solar Energy. En Nervión (País Vasco), nuevos procesos han eliminado 75.000 toneladas de residuos y reducido el transporte por carretera.
En Canarias, la compañía mantiene una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo industrial del archipiélago. Sus orígenes se remontan a 1973, cuando nació como Hijos de Diego Betancort S.A., convirtiéndose en la primera empresa dedicada al embalaje de cartón ondulado en las islas.
Tras distintas etapas empresariales y procesos de integración internacional, la planta pasó a formar parte de Smurfit en 2006 y, desde 2024, opera bajo la marca Smurfit Westrock.
- Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
- Mueren dos personas en una colisión entre un coche y una guagua en Lanzarote
- Última hora del tráfico en Gran Canaria tras la visita del papa León XIV, en directo: abre con retenciones la autopista GC-1
- Tres estudiantes canarios alcanzan el 10 en la PAU: 'Es muy emocionante ver el resultado de tanto esfuerzo
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- La ULPGC reconoce a los estudiantes con las mejores calificaciones de la PAU tras una convocatoria con un 91,6% de aprobados
- Papa León, te queremos un montón': así fue la despedida del pontífice en Gran Canaria
- Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad