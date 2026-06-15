Canarias acelera la construcción industrializada para paliar la crisis de vivienda

Canarias pisa el acelerador. El Archipiélago ve en la construcción industrializada -aquella que traslada la fabricación de los componentes de un edificio desde la obra a una fábrica- una vía para atajar la crisis de vivienda. Y por ello, se ha propuesto añadir una marcha más para poder comenzar a extender está fórmula a las construcciones de las Islas. La construcción industrializada reduce los tiempos de ejecución entre un 30% y un 50%, y esto, en una región en la que hacen falta construir entre 10.000 y 12.000 viviendas al año para cubrir el déficit existente no es baladí. Y por eso, se perfila como una de las principales herramientas para afrontar la crisis habitacional que atenaza a Canarias.

Con este objetivo, el Gobierno de Canarias y las patronales sectoriales de la construcción de ambas provincias se han aliado. Este lunes 15 de junio, el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, firmó un protocolo de colaboración con las presidentas de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Olga Sanfiel, y de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECPLP), María Salud Gil. La iniciativa busca establecer un marco estable de cooperación que permita fomentar la innovación, la formación especializada y la competitividad empresarial, en línea con la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027.

Durante la firma, Domínguez destacó que la industrialización del sector constituye una de las vías más eficaces para acelerar la construcción de viviendas y mejorar su accesibilidad. «Necesitamos nuevas fórmulas que nos permitan reducir los plazos de ejecución, aumentar la calidad de las edificaciones y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible», señaló.

El vicepresidente insistió en que esta transformación requiere la implicación conjunta de administraciones y empresas. «La colaboración público-privada será fundamental para modernizar el sistema constructivo y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía canaria», afirmó.

Desarrollo en Canarias

Por su parte, Olga Sanfiel defendió que la construcción industrializada forma parte de la solución a la actual emergencia habitacional y recordó que algunas empresas del Archipiélago ya están desarrollando proyectos bajo este modelo. En la misma línea, María Salud Gil destacó la evolución experimentada por el sector en los últimos años gracias a la incorporación de procesos más eficientes y tecnológicamente avanzados.

Como una de las principales medidas contempladas en el protocolo, se crearán dos Oficinas Técnicas de Construcción Industrializada, una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Cada una contará con una dotación económica de 200.000 euros destinada a desarrollar programas de formación y capacitación, impulsar la digitalización empresarial, promover la sostenibilidad y la economía circular, así como ofrecer asesoramiento técnico a pymes y trabajadores autónomos.

Las nuevas oficinas también tendrán entre sus cometidos la organización de jornadas divulgativas y la promoción de la incorporación de jóvenes profesionales a un sector que afronta importantes retos de relevo generacional.

El Gobierno regional y las patronales confían en que estas actuaciones contribuyan a reducir costes y tiempos de ejecución de las obras, mejorar la seguridad laboral y favorecer la modernización de la actividad constructiva en las Islas.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga anual, y contará con una comisión de seguimiento encargada de evaluar su desarrollo y proponer nuevas acciones para consolidar la implantación de la construcción industrializada en Canarias.