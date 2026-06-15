HPS refuerza su compromiso con la formación médica en una nueva edición de GINETOP

Hospital Perpetuo Socorro (HPS) participó este fin de semana en la III Reunión de Ginecólogos y Tocólogos Privados de Canarias (GINETOP), un encuentro que reunió en Las Palmas de Gran Canaria a especialistas de referencia para abordar los últimos avances, retos y novedades en el ámbito de la ginecología y la obstetricia. El congreso se ha consolidado como una de las principales citas para la actualización científica y el intercambio de conocimiento entre profesionales del sector.

La presencia de HPS en GINETOP responde al compromiso del grupo hospitalario con la formación médica continuada, la innovación y la excelencia asistencial, pilares fundamentales para seguir ofreciendo una atención sanitaria de calidad a sus pacientes.

Además, esta edición ha tenido un significado especial para HPS al contar con el doctor Domingo Molina, especialista en Ginecología y Obstetricia del centro hospitalario, como presidente del comité organizador del congreso. Bajo su liderazgo, GINETOP ha vuelto a reunir a destacados profesionales para compartir experiencias, analizar los últimos avances de la especialidad y fomentar la actualización constante de conocimientos.

La gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Comunicación y Marketing del grupo hospitalario, Eva Molina Barber, destacó la relevancia de un encuentro que “se ha convertido en una cita de referencia nacional para la actualización en ginecología y en un espacio imprescindible para compartir conocimiento, experiencia e innovación entre profesionales comprometidos con la salud de la mujer”.

Asimismo, quiso reconocer y felicitar al doctor Domingo Molina por el trabajo desarrollado al frente de la organización. “Es un orgullo colaborar en esta iniciativa y, especialmente, hacerlo junto a nuestro compañero, cuya dedicación y capacidad de liderazgo han sido fundamentales para hacer posible un congreso de gran nivel científico. Su compromiso con la formación, la investigación y la excelencia profesional se refleja tanto en este encuentro como en su trabajo diario con las pacientes”, señaló.

HPS continúa en su apuesta por impulsar espacios de encuentro y aprendizaje que favorezcan la actualización de los profesionales sanitarios y contribuyan al avance de la atención ginecológica, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor asistencia y los tratamientos más innovadores a las pacientes.