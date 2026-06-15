El mejor hotel boutique de España está en Canarias

El hotel Lani’s Suites de Luxe, ubicado en Puerto del Carmen (municipio de Tías), en Lanzarote, ha sido reconocido como el mejor hotel boutique de España en la edición 2026 de los Premios TripAdvisor Travellers’ Choice, una de las clasificaciones turísticas más conocidas a nivel internacional por estar basada en las opiniones de los propios viajeros.

Además de ocupar el primer lugar en la categoría de hoteles pequeños y boutique dentro del mercado español, el establecimiento ha logrado situarse en la séptima posición de Europa y en el puesto 22 del mundo, consolidando su presencia entre los alojamientos mejor valorados por los usuarios de la plataforma.

Un reconocimiento basado en la experiencia de los viajeros

Los premios de TripAdvisor se elaboran a partir de las valoraciones y comentarios publicados por millones de usuarios durante los últimos doce meses. Por este motivo, los resultados reflejan la percepción directa de los clientes sobre aspectos como la calidad del servicio, la atención recibida, las instalaciones y la experiencia global de la estancia.

Lani's Suites de Luxe. / Lani's Suites de Luxe

Este sistema de evaluación convierte a los Travellers’ Choice en una referencia dentro del sector turístico, ya que los galardones dependen exclusivamente de la opinión de quienes han visitado los establecimientos.

Asolan destaca el impacto positivo para Lanzarote

La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan) ha felicitado públicamente este lunes al equipo de Lani’s Suites de Luxe por este reconocimiento internacional.

La presidenta de la organización, Susana Pérez, señaló que este tipo de distinciones trascienden el éxito individual de una empresa y contribuyen a reforzar la imagen de Lanzarote y Canarias como destinos turísticos de calidad en los mercados internacionales.

Según destacó la representante empresarial, factores como la excelencia en el servicio, la atención personalizada y la mejora constante de la experiencia del visitante son elementos que permiten a la isla competir con algunos de los destinos turísticos más reconocidos del mundo.

El sector alojativo de Lanzarote, protagonista

Desde Asolan también se puso en valor el trabajo desarrollado por el conjunto del sector alojativo de la isla. La asociación considera que resultados como el obtenido por Lani’s Suites de Luxe evidencian el nivel de profesionalidad y compromiso existente en la oferta turística lanzaroteña.

La entidad subraya que el esfuerzo diario de los profesionales del sector contribuye a mantener el atractivo de Lanzarote para visitantes procedentes de numerosos países, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad y la reputación internacional del destino.

El reconocimiento obtenido por este establecimiento se suma a otros indicadores que sitúan a Canarias entre las regiones turísticas más valoradas de Europa, especialmente en segmentos vinculados a la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.