Es oficial: ya puedes solicitar una pensión a la Seguridad Social "sin moverse del sofá y sin pedir cita previa"

Miles de jubilados pierden tiempo acudiendo a la Seguridad Social para solicitar su pensión, aunque este trámite puede realizarse cómodamente desde casa. Así lo explica el asesor laboral Juan Ignacio Díez (@juandiez72), que ha detallado el sistema para pedir la prestación por internet "sin moverse del sofá, sin largas colas, sin esperas, sin cita previa y sin tener que ir a la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social".

Los futuros pensionistas pueden iniciar y completar el procedimiento desde su propio domicilio, utilizando un ordenador o un teléfono móvil y siguiendo unos sencillos pasos.

El proceso comienza buscando en internet la opción para solicitar la jubilación de forma telemática y accediendo al apartado correspondiente en la web de la Seguridad Social. Una vez dentro, el usuario debe pulsar sobre la opción para iniciar la solicitud y responder a una serie de preguntas iniciales destinadas a identificar su situación personal.

Entre ellas figura si la petición se realiza en nombre propio o en representación de otra persona. En este último supuesto, será necesario contar con la autorización o el apoderamiento correspondiente.

Comprobar la carrera de cotización

Otro de los apartados importantes es indicar si toda la vida laboral se ha desarrollado en España o si existen periodos cotizados en el extranjero, una circunstancia que puede modificar la tramitación del expediente. Para la mayoría de los trabajadores que han desarrollado su actividad únicamente en territorio nacional, el procedimiento continúa con normalidad hasta el acceso al formulario principal.

El asesor señala que el acceso puede realizarse mediante sistemas electrónicos de identificación, como el certificado digital, el DNI electrónico o Cl@ve, aunque también existen modalidades con verificación de identidad para quienes no disponen de estas herramientas.

A partir de ese momento, el solicitante debe indicar la fecha efectiva en la que desea jubilarse y completar únicamente aquellos apartados que resulten aplicables a su situación.

Atención al complemento a mínimos y a la jubilación anticipada

Durante el proceso también es necesario revisar cuestiones relacionadas con el posible complemento a mínimos, una ayuda destinada a determinados pensionistas cuya prestación no alcanza los umbrales establecidos legalmente y que cumplen los requisitos económicos previstos.

Así se pide la pensión desde casa / LP

El formulario también pide información sobre si la jubilación se produce de forma anticipada o si se accede a la edad ordinaria, además de confirmar datos personales que puedan influir en la resolución del expediente. El experto recomienda comprobar el estado civil y verificar que toda la información facilitada sea correcta antes de continuar.

En el apartado final, aparece una pantalla donde el solicitante debe revisar o incorporar el número de cuenta bancaria en el que desea recibir la pensión, así como sus datos de contacto registrados en la Seguridad Social. Una vez completados estos apartados, solo queda enviar la solicitud para que el organismo inicie su tramitación.

El procedimiento telemático se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada por quienes prefieren evitar desplazamientos y gestionar desde casa una de las solicitudes más importantes de su vida laboral.