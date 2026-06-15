UGT se desmarca de CESM y convoca su propia huelga de médicos en Canarias durante dos días

El sindicato UGT convoca su propia huelga de médicos contra el Servicio Canario de la Salud (SCS) para los días 23 de junio y 23 de julio y se desmarca así de los paros convocados a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para esta semana. Las concentraciones tendrán una duración de 24 horas, afectarán a todos los centros sanitarios públicos de Canarias y tiene por objetivo mejorar las condiciones laborales de los facultativos. En este sentido, exigen la regulación de las guardias e incrementos retributivos, entre otras cosas.

CESM Canarias lleva desde principio de año realizando movilizaciones mensuales en contra del Estatuto Marco, en el contexto de huelga a nivel nacional. Y desde mayo, contra el SCS por el incumplimiento de los acuerdos de huelga del año 2023. Ahora, pese a que ambos sindicatos comparten algunas reivindicaciones, UGT defiende que cualquier acuerdo sobre mejoras laborales debe pasar por la Mesa Sectorial de Sanidad, donde el CESM no está, y ser ratificado por los sindicatos con representación legal en ese ámbito, como ellos.

El llamamiento a huelga de UGT se produce cinco días después del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebró el pasado miércoles entre las Consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para abordar, precisamente, el conflicto de los médicos a cuenta del Estatuto Marco.

El papel de las consejerías en la aplicación del Estatuto Marco

Aunque la elaboración de la norma es competencia nacional, su aplicación depende en gran medida de las autonomías. "En esa reunión no se alcanzó ningún acuerdo y como hemos visto que se están pasando la pelota de un lado a otro hemos decidido convocar estos dos días de huelga", explica la responsable del sindicato médico de UGT, Dácil García.

Con esta iniciativa, UGT pretende recordar que muchas de sus reivindicaciones no dependen de decisiones estatales, sino de la voluntad política y de la capacidad de gestión del Gobierno de Canarias y del SCS. "Esta es una huelga para exigir soluciones en Canarias a problemas que pueden resolverse en las Islas", defiende García. En este sentido, el sindicato reclama al SCS y a la Consejería de Sanidad que se sienten a negociar con los sindicatos representativos de la mesa sectorial.

Principales reivindicaciones de UGT

Entre las principales reivindicaciones del sindicato destaca la creación de un Manual de Atención Continuada, es decir, una regulación única para las guardias en todos los ámbitos del SCS. Asimismo, solicitan la garantía de una aplicación homogénea de las libranzas y la mejora de los tiempos de descanso asociados a las guardias.

UGT también pide mejorar las condiciones de las guardias, con espacios de descanso dignos y una adecuada cobertura de dietas para los profesionales que realizan atención continuada. Y que las guardias localizadas que, en la práctica, funcionan como presenciales sean reconocidas y retribuidas como tales. En esta misma línea, solicita la implantación de límites razonables al número de guardias y la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente durante los primeros años de maternidad y paternidad.

Mejoras en el plano retributivo

En Atención Primaria, el sindicato exige una planificación homogénea de los recursos humanos y un reparto equitativo de las guardias en todas las zonas básicas de Salud. La organización también apuesta por reforzar las competencias del Grupo de Guardias como órgano de supervisión y control del cumplimiento de la normativa vigente.

En el plano retributivo, reclama la recuperación del 100% de la paga extraordinaria y de la paga adicional, así como el reconocimiento del periodo de formación sanitaria especializada dentro de la carrera profesional y la actualización de sus cuantías para equipararse a las mejor remuneradas del SNS. Por último, exige una revisión de las retribuciones de la atención continuada para que, además de los festivos, se reconozcan económicamente las jornadas nocturnas.

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Seguimiento del primer día de huelga de CESM

Con esta La Consejería de Sanidad sostiene que solo el 8,93% de la plantilla –tanto de Atención Primaria como Hospitalaria– secundó el paro en esta primera jornada de huelga de junio. Según el departamento, a la huelga fueron convocados unos 7.153 efectivos, pero esa convocatoria afectó únicamente a 4.366. Y de esos, solo 309 la secundaron. También señalaron que durante la jornada hubo 1.309 efectivos en servicios mínimos y transcurrió sin incidencias destacables. Las movilizaciones continuarán a lo largo de la semana en todos los centros sanitarios de las Islas, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria.