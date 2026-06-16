Arehucas refuerza su prestigio internacional con tres medallas de plata en la IWSC 2026

Arehucas vuelve a situarse entre las destilerías de referencia en el panorama internacional tras obtener tres nuevos reconocimientos en la edición 2026 de la International Wine & Spirit Competition (IWSC), una de las competiciones de vinos y espirituosos más prestigiosas del mundo.

La marca canaria ha sido distinguida con tres medallas de plata, todas ellas con una puntuación de 90 puntos. Los productos premiados han sido Arehucas 7 Años, Arehucas Single Cask Ruby Finish 2006 y Ronmiel Selección Familiar, tres referencias que reflejan la calidad, la versatilidad y la evolución del portfolio de la destilería.

Estos galardones tienen un valor especialmente significativo para Arehucas, ya que reconocen productos pertenecientes a distintas categorías. Arehucas 7 Años, uno de los rones más representativos de la marca, consolida su posición dentro del segmento de rones de mayor maduración. Por su parte, Arehucas Single Cask Ruby Finish 2006, una edición limitada que evidencia el trabajo de innovación y el cuidado en los procesos de envejecimiento, recibe también el respaldo del jurado internacional. A ellos se suma Ronmiel Selección Familiar, una propuesta premium dentro de una categoría profundamente vinculada a la tradición canaria.

Acento en el origen de la compañía

Para Arehucas, estos premios suponen un nuevo impulso a su estrategia de premiumización, una línea de trabajo que la compañía viene desarrollando en los últimos años a través de nuevas referencias, ediciones especiales y campañas orientadas a reforzar el valor del origen, la calidad del producto y el reconocimiento internacional de la destilería.

“Estos reconocimientos son una gran noticia para nosotros porque premian productos muy distintos entre sí, pero unidos por una misma forma de entender la calidad. Nos ayudan a seguir poniendo en valor el origen canario de la marca, nuestra trayectoria como destilería y el trabajo constante que hay detrás de cada referencia”, señalan desde Arehucas.

Historia de la IWSC

Fundada en 1969, la International Wine & Spirit Competition reúne cada año a algunos de los productos más destacados del sector a nivel mundial y cuenta con un jurado especializado formado por expertos internacionales. Para Arehucas, formar parte de este palmarés supone continuar proyectando la identidad y el saber hacer de la destilería más allá de las Islas.

Con estos tres nuevos reconocimientos, la marca consolida su presencia en el mercado nacional e internacional y reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el respeto por una tradición que forma parte de la historia y la cultura de Canarias.