Barcelona reúne a líderes políticos, empresariales y académicos en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Barcelona acogerá a partir de este martes y hasta el jueves la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa impulsada por Prensa Ibérica y la Fundació La Caixa que convertirá la capital catalana en punto de encuentro de responsables políticos, representantes institucionales, directivos empresariales, académicos, científicos y expertos internacionales para debatir sobre los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo.

Tras las ediciones celebradas en València y Málaga, el foro llega a Barcelona bajo el lema 'Un Mar de Compromisos', una declaración de intenciones con la que el encuentro aspira a dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.

La apertura tendrá lugar la noche del martes en la Fundació Joan Miró con el acto de bienvenida titulado "La cultura como primer compromiso". La velada contará con la participación del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; del presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull; del escritor Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras; y del músico y director Jordi Savall. El acto incluirá además una interpretación de 'Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes', a cargo de Hespèrion XXI y músicos procedentes de distintos países mediterráneos.

Estabilidad, prosperidad y personas

Las sesiones centrales se desarrollarán el miércoles y jueves en CosmoCaixa Barcelona y se estructurarán en torno a tres grandes ejes: estabilidad, prosperidad y personas. La edición de este año reunirá a algunas de las principales voces políticas, económicas y académicas vinculadas al presente y al futuro del Mediterráneo.

Presentación en mayo en Madrid del III Foro Económico y Social del Mediterráneo: Sergi Loughney, director general adjunto de asuntos corporativos de la Fundación “La Caixa”. / José Luis Roca / EPC

Uno de los momentos más destacados será la intervención de Felipe VI, prevista para la jornada del jueves. El foro contará asimismo con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

También participarán responsables europeos e internacionales como Josep Borrell, presidente del CIDOB y ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores; Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior; Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur; y Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo.

Directivos empresariales

La reflexión sobre el contexto geopolítico internacional tendrá un papel destacado en una edición que abordará cuestiones como la estabilidad regional, la democracia, la polarización política, el multilateralismo y el futuro de las relaciones euromediterráneas. Entre los participantes figuran la periodista e historiadora Anne Applebaum y representantes del ámbito universitario como Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; Wail Benjelloun, ex rector de la Universidad Mohammed V de Rabat; y Josep Maria Garrell, presidente de la European University Association.

Presentación del II Foro Económico y Social del Mediterráneo. / EP

El bloque dedicado a la prosperidad reunirá a algunos de los principales directivos empresariales con actividad en el Mediterráneo. Participarán Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España; Jordi Ribas, responsable mundial de Search & AI de Microsoft; Alfonso Álvarez, consejero delegado de Cellnex Iberia; Marta Colet, directora de Concesiones de Veolia; José Luis Vilar, director general del Grupo Nealis; Raquel Pont, socia responsable de la región Mediterráneo de NTT DATA; Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Carlota Pi, cofundadora y consejera delegada de Holaluz; Denis O'Brien, presidente de Camiral y anfitrión de la Ryder Cup de 2031; y Gonzalo Carbó, director general de Nuclear de Endesa.

La agenda económica incluirá además debates sobre competitividad global, inversión, innovación aplicada, transformación digital, emprendimiento, conectividad, infraestructuras, energía y transición climática. También se abordarán cuestiones relacionadas con la gestión y regeneración del agua, uno de los grandes desafíos de los territorios mediterráneos, así como la descarbonización industrial y la búsqueda de modelos de crecimiento más sostenibles.

Los desafíos de la cohesión social

La jornada del jueves pondrá el foco en las personas y en los desafíos vinculados a la cohesión social, la vivienda, la movilidad, el empleo, el talento y la calidad de vida. Intervendrán, entre otros, el filósofo Francesc Torralba; el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez-Leza; el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara; el presidente de Baleària, Adolfo Utor; la consejera delegada global de Eurofirms Group, Anna Golsa; y Tomàs Font, vicepresidente y director general para el sur de Europa de Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica, Sergi Loughney, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Fundación La Caixa Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. / Jose Luis Roca

El programa dedicará asimismo distintos espacios a la bioeconomía circular, la economía azul, la sostenibilidad, la ciencia, la innovación y la salud. Participarán Marc Palahí, director ejecutivo de Circular Bioeconomy Alliance; la exploradora y documentalista Céline Cousteau; Mercè Conesa, consejera delegada de Barcelona Global; Laureà Fanega, director ejecutivo de la Década de los Océanos de la Unesco; Ferran Adrià, presidente de elBullifoundation; la chef Najat Kanaache; la cocinera Begoña Rodrigo; Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo; Mireia Prieto, directora regional para Europa Occidental de Booking; y Julián Nuño, director general de Estrategia de DKV Seguros.

Otro de los momentos centrales será la mesa redonda que reunirá a cinco alcaldes de ciudades mediterráneas para analizar retos compartidos en ámbitos como la vivienda, la movilidad, la sostenibilidad y la transformación urbana. Participarán Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; María José Catalá, alcaldesa de València; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena; y Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma, que en algunos casos repiten participación año tras año.

Trabajo previo de los consejos

Como en las ediciones anteriores, el foro se apoyará en el trabajo desarrollado durante todo un año por ocho consejos territoriales y temáticos centrados en personas, agua, turismo y cambio climático, movilidad, energía para la industria, ciudad mediterránea, innovación estratégica y vivienda sostenible. Sus conclusiones, que se han presentado igualmente en las últimas semanas en las diferentes ciudades implicadas, servirán como base para los debates y propuestas que se presentarán durante el encuentro.

Consejo del agua. Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrado en el Palau Macaya. En la foto, mesa redonda de conclusiones del consejo de expertos. De izda a dcha: el periodista de El Periódico, Manuel Arenas, moderando el debate; Fernando Cabello, director de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Francisco Castillo, director de operaciones de Aigües de Barcelona (Veolia); Aurora Catà, consultora independiente; Javier Martín Vide, catedrático de Geografia física de la UB y director del Observatori Fabra; Rubén Encinas, responsable de Medioambiente de Moeve Barcelona, 4 de junio de 2026. Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Durante las dos jornadas, las conversaciones, entrevistas, diálogos y mesas redondas estarán conducidas por periodistas y directivos de las cabeceras mediterráneas de Prensa Ibérica. Entre ellos figuran el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll; Gemma Martínez, directora de El Periódico; Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director de Información Económica; Sergi Saborit, subdirector de El Periódico; Natàlia Rios, jefa de Economía de El Periódico; Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales; Joan Carles Martí, director de Levante-EMV; Toni Cabot, director de Información; Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca; Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza; Josep Lluís Micó, director de Regió7; Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona; Ángel Báez, director de Mediterráneo; Pau Arenós, director de Cata Mayor y Juan Carlos Lozano, coordinador de Activos.

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El III Foro Económico y Social del Mediterráneo será retransmitido en directo a través de las cabeceras de Prensa Ibérica y aspira a consolidarse como una plataforma permanente de diálogo y cooperación entre instituciones, empresas, universidades y sociedad civil para reforzar el papel del Mediterráneo como uno de los espacios estratégicos para el desarrollo económico y social de España y Europa.