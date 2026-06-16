Canarias y el Estado acuerdan modificar el cálculo de las ayudas al transporte de mercancías
Se espera que el nuevo cálculo de las ayudas alivie el sobrecoste del transporte de mercancías, impactando positivamente en el precio final de los productos.
Canarias y el Estado sellan un acuerdo para modificar el sistema a través del que se calculan las ayudas al transporte de mercancías. Un cambio que permitirá que se tengan en cuenta gastos que hasta ahora no estaban correctamente reflejados y que suponían un sobrecoste para las empresas. Por lo que se espera que la medida ayude a aliviar su incidencia sobre el precio final de los productos.
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, calificó este martes 16 de junio como “positivos” los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta Canarias-Estado de seguimiento del sistema de compensación del transporte marítimo y aéreo de mercancías. Un encuentro que han servido para ratificar y ampliar los avances alcanzados hasta ahora por el Ejecutivo, dando un paso decisivo para actualizar el sistema de ayudas que compensa el sobrecoste de transportar mercancías hacia Canarias y entre las propias islas.
"Lo más importante es que hemos acordado una metodología de cálculo más justa, transparente y adaptada a la realidad de Canarias", señaló Fernández. Entre los nuevos aspectos que se reflejarán figuran los costes derivados de la doble y triple insularidad, así como otros sobrecostes asociados a la condición de región ultraperiférica. Además, se ha solicitado incluir los gastos fitosanitarios y de nuevas mercancías de economía circular.
Además, se acordó que los cálculos sobre los costes de flete, gestión, manipulación, tasas portuarias/aeroportuarias, seguridad, recargos (BAF), fletes especiales, alquiler de unidades (perecederos) o retornos en vacío, se realicen tomando como referencia operadores que trabajan en Canarias y no compañías internacionales cuyos costes no reflejan las circunstancias reales del Archipiélago.
- Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
- La transformación de la estación de guaguas de San Telmo comienza en julio y durará ocho meses
- Es oficial: las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años y la Agencia Tributaria pierde el derecho a reclamarlas en estos casos
- Un encapuchado atraca un supermercado con un cuchillo jamonero y huye a la carrera en Sardina del Sur
- La princesa Leonor celebra el fin de curso militar en Gran Canaria
- Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
- Ni tren ni soterramiento: qué incluye de verdad la reforma de San Telmo que empieza en julio
- Caos en un vuelo a Canarias: Ryanair desvía el avión a Portugal