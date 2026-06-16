Canarias y el Estado acuerdan modificar el cálculo de las ayudas al transporte de mercancías

Canarias y el Estado sellan un acuerdo para modificar el sistema a través del que se calculan las ayudas al transporte de mercancías. Un cambio que permitirá que se tengan en cuenta gastos que hasta ahora no estaban correctamente reflejados y que suponían un sobrecoste para las empresas. Por lo que se espera que la medida ayude a aliviar su incidencia sobre el precio final de los productos.

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, calificó este martes 16 de junio como “positivos” los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta Canarias-Estado de seguimiento del sistema de compensación del transporte marítimo y aéreo de mercancías. Un encuentro que han servido para ratificar y ampliar los avances alcanzados hasta ahora por el Ejecutivo, dando un paso decisivo para actualizar el sistema de ayudas que compensa el sobrecoste de transportar mercancías hacia Canarias y entre las propias islas.

"Lo más importante es que hemos acordado una metodología de cálculo más justa, transparente y adaptada a la realidad de Canarias", señaló Fernández. Entre los nuevos aspectos que se reflejarán figuran los costes derivados de la doble y triple insularidad, así como otros sobrecostes asociados a la condición de región ultraperiférica. Además, se ha solicitado incluir los gastos fitosanitarios y de nuevas mercancías de economía circular.

Además, se acordó que los cálculos sobre los costes de flete, gestión, manipulación, tasas portuarias/aeroportuarias, seguridad, recargos (BAF), fletes especiales, alquiler de unidades (perecederos) o retornos en vacío, se realicen tomando como referencia operadores que trabajan en Canarias y no compañías internacionales cuyos costes no reflejan las circunstancias reales del Archipiélago.