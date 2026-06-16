Ellos compran más vivienda y ellas lideran la búsqueda de alquiler en España

La vivienda en España se está partiendo en dos perfiles cada vez más distintos. Según Fotocasa Research, las mujeres representan el 51% de la demanda de alquiler, mientras que los hombres ya suponen el 52% de quienes buscan comprar.

Pero el dato más revelador aparece al mirar quién consigue cerrar la operación. Entre los compradores efectivos, los hombres alcanzan el 59%, mientras que las mujeres predominan entre quienes intentan comprar una vivienda y no lo logran, con un 51%.

El mercado de la compraventa concentra cada vez más a perfiles con mayor solvencia económica. La edad media de quienes buscan comprar una vivienda se sitúa en 41 años, tres más que la de los demandantes de alquiler, que tienen una media de 38 años.

La diferencia no es solo de edad. También es económica. El 54% de los demandantes de compra pertenece a las clases alta y media-alta, frente a un 34% de clase media y un 12% de rentas más bajas.

En el alquiler, el perfil es más diverso. Aunque el 43% de quienes buscan arrendar se sitúa en niveles altos o medio-altos, un 21% pertenece a clases baja o media-baja. Esto refuerza la idea de que el alquiler continúa siendo la principal vía de acceso a la vivienda para quienes tienen menos ahorro o menor capacidad financiera.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, explica que el mercado está dibujando perfiles “cada vez más diferenciados”. Según señala, el alquiler sigue siendo la vía principal para una demanda más joven y con menor ahorro, mientras que la compraventa se concentra en hogares con mayor solvencia.

La brecha de género se dispara entre quienes sí consiguen comprar

La diferencia entre hombres y mujeres se vuelve más evidente cuando se analiza el resultado final de la búsqueda. Aunque los hombres representan el 52% de la demanda de compra, su peso sube hasta el 59% entre quienes finalmente adquieren una vivienda.

En cambio, entre quienes han intentado comprar sin éxito, predominan las mujeres, con un 51%. El dato muestra una barrera relevante en el acceso a la propiedad y confirma un cambio de tendencia respecto a años anteriores.

En febrero de 2024, las mujeres representaban el 52% de las compradoras efectivas. Ahora, la situación se ha invertido y la presencia masculina domina con claridad entre quienes logran culminar la compra.

En el alquiler ocurre lo contrario. Las mujeres no solo son mayoría entre quienes buscan vivienda en arrendamiento, con un 51%, sino también entre quienes consiguen alquilar, donde alcanzan el 53%.

El alquiler sigue concentrando a los más jóvenes

La edad vuelve a marcar una frontera clara entre comprar y alquilar. El grupo de 25 a 34 años sigue siendo el más numeroso entre los demandantes de alquiler, con un 28% del total, aunque pierde tres puntos respecto al año anterior.

Al mismo tiempo, crece el peso de los más jóvenes. Los demandantes de entre 18 y 24 años pasan del 19% al 21%, una señal de que el alquiler sigue funcionando como puerta de entrada al mercado residencial.

En la compra, el movimiento más destacado se produce en edades más avanzadas. El grupo de 44 a 54 años sube hasta el 20%, cuatro puntos más que el año anterior. Por el contrario, los compradores de entre 25 y 34 años bajan del 29% al 25%.

Hogares consolidados frente a modelos de convivencia más diversos

La diferencia entre comprar y alquilar también se aprecia en la forma de convivencia. Entre quienes buscan comprar predominan los hogares más consolidados: el 32% vive en pareja con hijos y el 25% reside solo con su pareja.

En el alquiler, la fotografía es más variada. El 23% de los demandantes continúa viviendo con sus padres, el 21% vive en pareja y el 15% lo hace en pareja con hijos.

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También gana peso el perfil de quienes viven solos. Tras caer hasta el 16% en 2025, este grupo vuelve a crecer y alcanza el 18% de los demandantes de alquiler.