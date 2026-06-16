¿Puedo desgravar en la Declaración de Renta lo que pago por ver fútbol o el Mundial? Hacienda aclara qué gastos deportivos deducen en Canarias

En junio arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y también finaliza la Campaña de la Renta, dos citas que, a priori, parecen no tener relación, pero que pueden coincidir en una cosa. Hacienda contempla una deducción autonómica que permite desgravar en la Declaración de la Renta las cantidades destinadas al sostenimiento de clubes o entidades deportivas, siempre que sea mediante donaciones. Para beneficiarse de esta ventaja fiscal, es necesario cumplir determinados requisitos.

Entre las dudas más habituales de los aficionados está: ¿es posible desgravar el dinero destinado al fútbol? La respuesta depende de para qué se haya utilizado ese dinero. Hacienda distingue claramente entre los gastos vinculados al ocio y aquellos que tienen la consideración de donaciones o aportaciones a determinadas entidades deportivas.

Lucía Feijoo Viera

En el caso de las personas que pagan entradas, abonos de temporada o suscripciones televisivas para seguir competiciones deportivas, la normativa es tajante. Estos desembolsos se consideran gastos personales de ocio y no generan ningún derecho a deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por eso, cuando te saques el abono de la UD Las Palmas la próxima temporada, te compres la camiseta de la Selección Española o te suscribas el plan para ver el mundial, no puedes meterlo en la Renta.

La diferencia entre una donación y un abono

La clave está en el concepto de contraprestación. Cuando un aficionado compra un abono o una entrada, recibe un servicio a cambio, el acceso a un espectáculo deportivo. Por ese motivo, Hacienda no considera ese desembolso una donación ni una aportación altruista.

Incluso, en aquellos casos en los que el club esté constituido como fundación o entidad sin ánimo de lucro, el abono sigue siendo una compra de servicios y no puede acogerse a los beneficios fiscales previstos para el mecenazgo.

Esta es la fórmula para beneficiarte de la deducción por fútbol / Hilda Ríos / EFE

Sin embargo, la situación cambia cuando el dinero entregado tiene carácter de donación y cumple determinados requisitos establecidos por la normativa tributaria.

Canarias permite deducir determinadas aportaciones deportivas

La comunidad autónoma cuenta con una deducción específica destinada a fomentar actividades culturales, científicas y deportivas. En este caso, los contribuyentes pueden deducirse el 15% de las cantidades aportadas cuando las donaciones se destinan a financiar programas o actuaciones deportivas impulsadas por administraciones públicas canarias, ayuntamientos, cabildos o entidades públicas vinculadas al deporte.

La base máxima de esta deducción puede alcanzar los 50.000 euros por contribuyente y ejercicio, aunque el beneficio fiscal final no puede superar el 5% de la cuota íntegra autonómica. Además, existe una condición importante cuando el dinero se entrega a clubes o entidades privadas. Para que la aportación sea válida a efectos fiscales, debe existir una certificación oficial que acredite que el proyecto financiado ha sido declarado de interés deportivo por el Gobierno de Canarias.

También pueden beneficiarse las aportaciones a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la Ley de Mecenazgo. En esos casos, la deducción autonómica puede alcanzar el 20% para los primeros 150 euros donados y el 15% para las cantidades que superen esa cifra, porcentaje que aumenta al 17,5% cuando existe fidelidad en las aportaciones durante varios años consecutivos.

Eso sí, Hacienda recuerda que una misma donación no puede beneficiarse simultáneamente de varias deducciones. El contribuyente debe optar por una de las vías previstas en la normativa.

Para acceder a cualquier beneficio fiscal relacionado con donaciones deportivas es obligatorio poder acreditar la operación. Las aportaciones deben realizarse mediante medios que permitan dejar constancia del pago y la entidad receptora debe emitir el correspondiente certificado de donación con los datos fiscales del contribuyente.

Sin embargo, quienes simplemente acuden al estadio cada fin de semana o pagan una plataforma para seguir los partidos desde casa no podrán incluir esos gastos en la declaración. A efectos de Hacienda, ver fútbol sigue siendo una actividad de ocio y no una inversión susceptible de obtener ventajas fiscales.