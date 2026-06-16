Gonzalo Bernardos, economista, explica por qué algunos jubilados cobran menos pensión de la Seguridad Social de la esperada: "La pensión no se regala, se cotiza"

Muchos trabajadores no entienden por qué al llegar a la jubilación, acaban cobrando una pensión más baja de lo que esperaban. Aunque hayan trabajado durante muchos años, la cuantía mensual depende de las bases por las que se ha cotizado a lo largo de la vida laboral, no solo del tiempo trabajado. Este fue el caso de Siciliana Elbar, una pensionista que protagonizó un tenso debate con el economista Gonzalo Bernardos en el programa La Sexta Xplica, donde defendía los motivos por los que considera que cobra una pensión reducida.

El experto mantuvo una discusión con la pensionista sobre las dificultades para llegar a fin de mes y el funcionamiento del sistema contributivo español. El intercambio de opiniones estuvo marcado por las diferencias de criterio entre ambos, porque mientras que ella defendió que le correspondía más, Bernardos insistía en que "las pensiones no se regalan, se cotizan".

Lucía Feijoo Viera

La conversación comenzó cuando Siciliana expresó su malestar por la situación de muchos jubilados con ingresos reducidos: "He llegado a la conclusión de que ya no sé si soy un bulto, una pensionista o un bicho raro". La mujer se preguntaba que "quién puede vivir en este país con 500 euros al mes". Ante esa cuestión, Bernardos respondió que la cuantía de la pensión está directamente vinculada al historial de cotización de cada trabajador. El experto le respondía así: "Si usted cobra 500 euros al mes será porque no ha cotizado los años correspondientes. Se cotiza y a través de ello se obtiene la pensión".

El economista insiste en que las cotizaciones determinan la pensión

Durante el debate, la pensionista explicó que su marido trabajó durante 45 años y que aun así, percibe una prestación de unos 900 euros mensuales. Bernardos replicó que "cotizó poco" y aprovechó para recordar que el sistema español calcula las pensiones en función de las bases de cotización acumuladas.

Así quedan las pensiones contributivas en 2026 / La Provincia / BOE

"No es que usted llegue a los 65 años y cobre una pensión de lujo. Usted cobra según lo que ha cotizado", aseguró el economista. Como ejemplo, añadió que muchos trabajadores autónomos eligieron durante años cotizar por la base mínima, lo que posteriormente se traduce en prestaciones de jubilación inferiores a las de otros asalariados que realizaron aportaciones más elevadas.

La conversación dio un giro cuando la mujer explicó que había desarrollado buena parte de su vida laboral sin que sus empleadores la dieran de alta correctamente en la Seguridad Social. Según relató, al solicitar su jubilación descubrió que solo tenía reconocidos 17 años cotizados pese a haber trabajado durante décadas. "No tengo la culpa de que en España haya sido la mayoría unos sinvergüenzas. Estaba trabajando y me mantenían sin contrato", se lamentaba Siciliana. La pensionista sostuvo que esa circunstancia redujo considerablemente sus derechos de cara a la jubilación y responsabilizó a empresarios que no regularizaron su situación laboral.

Gonzalo Bernardos "no se lo cree"

Tras escuchar ese testimonio, Gonzalo Bernardos mostró su escepticismo y respondió de forma tajante: "Perdón, no me lo creo".

El intercambio puso sobre la mesa una realidad conocida dentro del sistema de pensiones español, las prestaciones contributivas dependen tanto del tiempo trabajado como de las cotizaciones efectivamente ingresadas en la Seguridad Social.

Cuando existen periodos sin alta o sin cotización, esos años pueden no computar para calcular la futura jubilación, con el consiguiente impacto económico sobre la pensión que finalmente percibe el trabajador.