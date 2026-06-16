Hiperdino busca personal para reforzar sus supermercados este verano en Canarias

HiperDino ha iniciado una campaña de contratación para reforzar sus supermercados durante la temporada de verano en Canarias. La cadena prevé incorporar personal a partir del 1 de julio y publicará esta semana una primera tanda de ofertas con 83 vacantes en 51 tiendas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La compañía busca distintos perfiles para cubrir necesidades en varias secciones de sus establecimientos. Entre los puestos previstos figuran carniceros, pescaderos, reponedores y personal auxiliar de tienda, además de otros empleos vinculados a la actividad diaria de los supermercados.

Vacantes en cuatro islas

Las ofertas estarán distribuidas en una parte de la red comercial de HiperDino, que cuenta con 293 establecimientos. El responsable de talento de la compañía en Canarias y Baleares, Alberto Sosa, explica que esta planificación permite atender los periodos de mayor actividad y mantener el servicio en las tiendas durante los meses estivales.

Sosa señala que esta primera fase de contratación puede ser una oportunidad para personas que buscan trabajar de forma puntual en verano o iniciar una trayectoria en una empresa con presencia en varias islas.

Perfiles para supermercados

Los empleos ofertados están relacionados con tareas habituales en el sector de la distribución alimentaria. Los perfiles de carnicería y pescadería se orientan a las secciones de producto fresco, mientras que los puestos de reposición y auxiliar de tienda incluyen funciones de apoyo en sala, atención al cliente y mantenimiento de lineales.

La empresa no ha detallado en la nota las condiciones concretas de cada puesto. Por ello, las personas interesadas deberán revisar cada oferta en el portal de empleo de HiperDino, donde se especificarán requisitos, ubicación y características de las vacantes.

Feria de empleo en Fuerteventura

Dentro de su estrategia de selección, HiperDino celebrará este miércoles, 17 de junio, una Feria de Empleo en Fuerteventura. La jornada tendrá lugar en el Hotel El Mirador y se desarrollará entre las 09:00 y las 17:00 horas.

La inscripción será gratuita mediante un formulario habilitado por la compañía. El encuentro servirá para informar sobre las oportunidades laborales disponibles y captar perfiles interesados en trabajar en la cadena.

Alberto Sosa destaca que estas citas permiten dar a conocer las posibilidades de empleo que ofrece HiperDino, así como las opciones de crecimiento y consolidación profesional dentro de la empresa.

Otras acciones de captación

La feria de Fuerteventura se suma a otros encuentros de selección en los que la compañía ha participado durante los últimos meses. Entre ellos figuran una cita celebrada en Mallorca en marzo, la V edición de la Feria de Empleo Job Dating de Gran Canaria, desarrollada en el Centro Comercial El Tablero, y el Job Dating de Lanzarote, celebrado el 4 de junio en el Centro Comercial Open Mall.

Estas acciones forman parte del trabajo del departamento de Recursos Humanos para acercar sus ofertas a personas interesadas en el sector de la distribución alimentaria.

Cómo inscribirse

Las candidaturas deberán tramitarse a través del portal de empleo de HiperDino, donde se publicarán las vacantes de esta primera fase de la campaña. Allí se podrá consultar la información específica de cada puesto antes de formalizar la inscripción.

Además, quienes busquen empleo en Canarias pueden consultar también los recursos del Servicio Canario de Empleo, que dispone de ofertas y servicios para personas demandantes de trabajo.