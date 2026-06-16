Es oficial: cambiar de casa puede hacerte perder el Ingreso Mínimo Vital si no avisas a la Seguridad Social a tiempo

Cientos de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se habrán llevado un susto al comprobar que la Seguridad Social les ha retirado esta ayuda. El Gobierno establece requisitos muy estrictos para mantener esta prestación, que ya llega a más de 800.000 hogares y beneficia alrededor de 2,5 millones de personas. Sin embargo, el organismo advierte de que no realizar un trámite sencillo dentro del plazo puede provocar la suspensión o incluso la pérdida del ingreso.

La Seguridad Social recuerda que el IMV no se paga por persona, sino por unidad de convivencia. Existe una obligación administrativa que exige informar a la Seguridad Social de cualquier modificación relevante en la situación familiar o residencial.

Detalles del IMV / La Provincia

La ayuda está diseñada para proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad económica, por eso, cuando una persona se muda, la Seguridad Social necesita comprobar quién vive en el nuevo domicilio y si la suma de ingresos y patrimonio del hogar sigue cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa.

Por qué una mudanza puede provocar la suspensión del IMV

La Seguridad Social no analiza únicamente los recursos económicos del titular de la prestación, también tiene en cuenta a las personas con las que convive de forma habitual. Al cambiar de vivienda pueden surgir situaciones que alteren el cálculo de la ayuda, desde convivir con una nueva pareja, a regresar al domicilio de los padres o compartir piso con otras personas. Estos ejemplos podrían modificar el derecho al cobro o la cuantía reconocida porque en el conjunto se excedan los límites que se exigen para recibir la ayuda.

Ante esta falta de información actualizada, la administración puede optar por suspender cautelarmente el pago para evitar posibles cobros indebidos. Gracias a esto, si posteriormente se comprobara que el beneficiario ya no cumplía las condiciones, no tendría que devolver las cantidades percibidas indebidamente.

La Seguridad Social obliga a informar de las modificaciones que afecten a la prestación, incluido el cambio de residencia, en un plazo máximo de 30 días naturales. No cumplir con esta exigencia puede dar lugar a la paralización temporal del expediente hasta que el beneficiario aporte la documentación necesaria y el INSS revise nuevamente su situación.

Qué hacer si la ayuda queda suspendida

Cuando el IMV se paraliza por un cambio de domicilio, el afectado debe acreditar su nueva residencia mediante la documentación correspondiente, como el certificado de empadronamiento, para que la Seguridad Social pueda recalcular la unidad de convivencia. Una vez que se revisa el expediente, si se confirma que siguen cumpliéndose los requisitos económicos y familiares, la prestación puede reactivarse e incluso abonarse con efectos retroactivos por los meses en los que permaneció suspendida.

Las entidades sociales llevan tiempo advirtiendo de que buena parte de las incidencias relacionadas con el IMV tienen un origen administrativo más que económico. Retrasos en los empadronamientos, dificultades para conseguir cita previa o problemas para realizar los trámites por internet complican que muchas familias comuniquen a tiempo sus cambios de domicilio.

Por eso, si tienes pensado cambiar tu residencia y cobras el IMV, adelanta todos los trámites que puedas para no dejar de cobrar esta ayuda tan importante que seguro que es necesaria para llegar a fin de mes.