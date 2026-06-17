Albi Canarias refuerza su compromiso con un servicio cercano, estable y adaptado a las necesidades de cada centro educativo

El comedor escolar forma parte de la rutina diaria de miles de alumnos y alumnas. Sin embargo, detrás de ese momento cotidiano hay mucho más que un menú equilibrado. Hay organización, acompañamiento, seguridad, comunicación con las familias y una responsabilidad compartida con los centros educativos.

En Canarias, y especialmente en islas como Fuerteventura, la gestión del comedor escolar requiere un modelo capaz de responder con cercanía, agilidad y conocimiento del entorno. Para los colegios, contar con un servicio estable no solo facilita la organización del día a día, sino que también aporta tranquilidad a los equipos directivos, a las familias y al propio alumnado.

Desde Albi Canarias, esta forma de entender el comedor se basa en la continuidad, la coordinación directa con los centros y la adaptación a las necesidades reales de cada comunidad educativa.

Un servicio integrado en la vida del centro

Para los equipos directivos, el comedor no es un espacio aislado, sino una parte más del funcionamiento del colegio. Por eso, la coordinación resulta esencial. Cuando existe una comunicación fluida y un equipo que conoce la dinámica del centro, las posibles incidencias se detectan antes y se resuelven con mayor rapidez.

“Gracias a la coordinación directa que ofrece Albi Canarias, cualquier situación se detecta rápido y se actúa con agilidad, lo que nos permite integrar mejor el comedor en el funcionamiento general del centro”, explica Alba María Guerra Molina, directora del CEIP Puerto Cabras.

Esa estabilidad permite que el servicio se adapte mejor a los horarios, a los ritmos del alumnado y a las necesidades específicas de cada grupo. También contribuye a generar un entorno más previsible, tranquilo y seguro durante el momento de la comida.

La tranquilidad de las familias, una prioridad

Para las familias, el comedor escolar representa un acto diario de confianza. Dejan a sus hijos e hijas en el centro con la expectativa de que estén bien atendidos, tanto desde el punto de vista nutricional como humano.

Por eso, la información clara sobre los menús, la correcta gestión de alergias y dietas específicas, y la capacidad de respuesta ante cualquier consulta son aspectos fundamentales para generar seguridad.

“Las familias valoran mucho que haya información clara sobre los menús y que, ante cualquier duda o necesidad específica, exista una respuesta rápida y cercana”, señalan desde la dirección del centro.

En este sentido, Albi Canarias trabaja con menús diseñados por un equipo dietista-nutricionista, siguiendo criterios de equilibrio nutricional, seguridad alimentaria y adecuación a cada etapa educativa.

Cercanía, anticipación y conocimiento del entorno

La confianza en un servicio de comedor escolar no se construye únicamente con procedimientos. También depende de las personas que lo hacen posible cada día. La formación del personal, la estabilidad de los equipos y la capacidad de anticiparse a determinadas situaciones son claves para ofrecer un servicio consistente.

En el caso de Albi Canarias, la planificación anticipada, los protocolos definidos y la coordinación con los centros permiten trabajar con previsibilidad y reducir incidencias. Esto resulta especialmente importante en cuestiones como menús adaptados, alergias, necesidades concretas del alumnado o situaciones relacionadas con la convivencia durante el comedor.

“Hay una sensación clara de acompañamiento real. No solo responden, sino que muchas veces se adelantan a situaciones relacionadas con dietas, alergias o necesidades concretas del alumnado”, apunta la directora.

Mucho más que servir comida

El comedor escolar es también un espacio educativo. En él se refuerzan hábitos saludables, se fomenta la autonomía, se trabaja la convivencia y se acompaña al alumnado en un momento importante de su jornada.

Para los centros, contar con un modelo estable les permite centrarse en su labor educativa con mayor tranquilidad. Para las familias, supone saber que sus hijos e hijas están en un entorno cuidado. Y para el alumnado, significa vivir el comedor como un espacio natural, seguro y positivo dentro del colegio.

En un contexto en el que el debate sobre los comedores escolares en Canarias sigue ganando relevancia, la estabilidad, la cercanía y la capacidad de respuesta se consolidan como valores esenciales.

Albi Canarias continúa trabajando en Fuerteventura con un objetivo claro: que el comedor escolar no sea una preocupación añadida, sino una parte integrada, cuidada y de confianza dentro de la vida diaria de los centros educativos.