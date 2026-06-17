Ya es oficial en el BOE: los bares y restaurantes ya reciben multas de hasta 50.000 euros por sacar las terrazas a la calle en verano y por obligar a sus camareros a servir ahí

Con la llegada del verano, muchos bares y restaurantes sacan sus mesas y sillas a la calle para aprovechar el buen tiempo, ampliar el servicio y atender a más clientes. Sin embargo, durante los meses de más calor también deben cumplir con las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales recogidas en el VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de la Hostelería (ALEH). Esta norma incorpora medidas específicas para proteger a camareros, cocineros y demás empleados cuando las temperaturas extremas puedan poner en riesgo su salud.

Esta ley de obligado cumplimiento por los establecimientos hosteleros, es el marco general que regula aspectos básicos de las relaciones laborales en el sector para toda España. El ALEH establece normas comunes que afectan a miles de establecimientos que van más allá de los salarios o determinadas condiciones particulares, que se determinan según convenios provinciales.

Una de las normas más importantes tiene que ver con la gestión del calor durante el verano. El objetivo es evitar situaciones de estrés térmico, golpes de calor o riesgos derivados de trabajar durante horas bajo temperaturas elevadas, especialmente en terrazas o cocinas.

Protocolos frente al calor y adaptación de los turnos

La actualización en 2023 convirtió las altas temperaturas en un riesgo laboral que debe gestionarse de forma preventiva. Esto implica que los responsables de bares y restaurantes tienen que adoptar medidas específicas cuando las condiciones meteorológicas lo requieran. Entre las actuaciones previstas se encuentran:

Reorganización de turnos para reducir la exposición al sol en las horas centrales del día.

Rotación del personal entre zonas interiores y exteriores.

Acceso continuo a agua.

Uso de uniformes más ligeros y transpirables cuando sea posible.

En las terrazas se recomienda disponer de elementos de protección como toldos, pérgolas, sistemas de nebulización o ventiladores capaces de reducir la sensación térmica. Si las condiciones de seguridad no pueden garantizarse, el establecimiento deberá adoptar medidas adicionales e incluso suspender temporalmente la actividad exterior.

Además, en las cocinas, donde el calor procede de hornos, fogones o freidoras, también se exige una correcta ventilación, sistemas de extracción eficaces y pausas periódicas para evitar la sobreexposición de los trabajadores.

Inspecciones y sanciones durante el verano

La Inspección de Trabajo puede comprobar durante la temporada estival si los negocios cumplen las obligaciones de prevención frente al calor. La ausencia de medidas de protección, la falta de evaluación de riesgos o mantener a empleados trabajando en condiciones extremas puede derivar en importantes sanciones económicas. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las multas pueden alcanzar cifras muy elevadas:

Casos leves: Multas de entre 75 euros y 750 euros .

Multas de entre y . Casos graves: Multas de entre 751 euros y 7.500 euros .

Multas de entre y . Casos muy graves: multas de entre 7.501 euros y 50.000 euros.

Las cuantías aumentan y podrían alcanzar los 983.736 euros en los supuestos más extremos, cuando existe reincidencia, se ponga en riesgo a numerosos trabajadores o cuando el incumplimiento provoca daños efectivos para la salud, como un golpe de calor que requiera atención médica.

Para los trabajadores de hostelería, estas medidas buscan reducir la exposición continuada a temperaturas extremas y mejorar las condiciones de trabajo en una época especialmente exigente para el sector.

Los empresarios deberán demostrar que han evaluado los riesgos y que cuentan con protocolos para proteger a su plantilla, especialmente en terrazas y espacios exteriores. Asimismo, deberán facilitar pausas, acceso permanente a hidratación y, cuando sea necesario, reorganizar horarios o modificar la prestación del servicio para minimizar los riesgos.