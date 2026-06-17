Binter estrena vuelo directo entre Canarias y La Rioja dos días por semana

Binter ya vuela de forma directa entre Canarias y La Rioja. La aerolínea ha inaugurado este miércoles una nueva ruta regular entre el Aeropuerto de Gran Canaria y Logroño-Agoncillo, una conexión que operará dos veces por semana y que permitirá enlazar gratuitamente con todos los aeropuertos del Archipiélago.

La compañía destaca que la ruta ha arrancado con mejores reservas de lo habitual en una nueva conexión. De hecho, alrededor del 60% de los billetes vendidos hasta ahora tienen origen en Canarias, un dato que confirma el interés de los viajeros canarios por La Rioja como destino.

Dos vuelos semanales entre Gran Canaria y Logroño

La nueva conexión directa operará los miércoles y domingos. Los miércoles, el vuelo saldrá desde Gran Canaria a las 08:15 horas y despegará desde Logroño a las 12:55 horas.

Los domingos, la salida desde Gran Canaria está prevista a las 08:35 horas, mientras que el vuelo de regreso desde el aeropuerto riojano partirá a las 14:00 horas.

La ruta se realiza con el Aeropuerto de Gran Canaria como base, pero Binter ofrece conexión gratuita con el resto de aeropuertos canarios, lo que amplía el alcance del enlace a residentes de todo el Archipiélago.

La Rioja gana una puerta directa con Canarias

El primer vuelo a Logroño-Agoncillo fue recibido con presencia institucional del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Agoncillo, la dirección del aeropuerto y representantes de Binter.

Por parte de la aerolínea asistió Jonay Lobo, director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas, quien subrayó la buena acogida comercial de la ruta desde que se pusieron los billetes a la venta.

“Las expectativas son muy positivas. Desde la apertura de las ventas estamos registrando un ritmo de reservas superior al habitual en una nueva conexión, lo que confirma el interés que existe por esta ruta”, señaló Lobo.

Noticias relacionadas

El directivo también destacó que el peso de los viajeros canarios en las reservas refleja “el atractivo que La Rioja despierta” entre quienes parten desde las Islas.