La capacidad adquisitiva real en Canarias cae más de un 3% pese a las subidas salariales

Al menos 100.000 trabajadores canarios se han beneficiado este año de un incremento salarial superior al 3% a través de sus convenios colectivos. Un aumento en los niveles de ingresos de las familias del Archipiélago que lleva varios años produciéndose. Al trabajador le llega a principios de mes un sueldo más abultado que un año atrás. Primero, toca pagar el alquiler o la hipoteca, las facturas de la luz, el agua y la basura y prever el gasto para llenar la despensa y la gasolina para poder trasladarse. A esto se añaden los seguros, el pago de los créditos, si los hubiera, y otros pequeños gastos para la adquisición de ropa u otros artículos necesarios. Al finalizar el mes, aun habiendo recibido más dinero en la cuenta, al trabajador le queda menos que un año antes para destinar al ocio, a las vacaciones o al ahorro. Es decir, a pesar de ganar más, vive peor.

La subida del precio de la vivienda, los suministros, la gasolina o el supermercado acaba por comerse, no solo ese incremento que haya podido producirse en el salario mensual, sino que va más allá y araña parte del presupuesto que antes podía destinarse a gastos más superficiales. De manera que, aunque el salario medio en Canarias ha crecido un 22,5% desde el año anterior a la pandemia, la capacidad adquisitiva real no ha experimentado el mismo efecto. El coste de la vida ha aumentado en este mismo periodo un 25,8%, por lo que con más ingresos los trabajadores canarios han perdido más de tres puntos de su capacidad de gasto.

Un informe de CEOE apunta que el problema no es «cuánto se gana, sino cuánto queda tras los gastos básicos»

Así lo ha constatado, de nuevo, un estudio de CEOE-Tenerife sobre la Renta disponible de las familias españolas, en el que se concluye que “el verdadero problema económico de España no es cuánto se gana, sino cuánto queda disponible tras pagar los costes esenciales”. Así lo valoró también el presidente de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso, quien señaló que “la renta disponible se desploma bajo el peso de la vivienda, la inflación y la ineficiencia pública”.

El problema de la vivienda

Uno de los mayores problemas que ha cercenado la capacidad adquisitiva de los hogares canarios es la vivienda, que se ha convertidoen un gran factor de desigualdad. Desde la pandemia, su coste, tanto en el alquiler como en la compra, se ha disparado hasta un 77% en el caso de los inmuebles a la venta y un 58% para los arrendamientos, según los datos del portal Idealista. En los últimos años, en muchas zonas de España, y Canarias es una de ellas, el esfuerzo que tienen que hacer las familias para pagar el techo en el que viven supera ampliamente los niveles considerados sostenibles. Un trabajador con el sueldo medio tendría que destinar el 56% de sus ingresos para pagar un alquiler cuyo coste se sitúe en la media del Archipiélago y el esfuerzo financiero se eleva hasta el 45% en el caso de pagar una hipoteca.

Pero si solo fuera la vivienda lo que hubiera subido todavía se tendría margen de maniobra. Pero el incremento de precios en los últimos años ha alcanzado prácticamente a todos los bienes y servicios. La moderación de la inflación no se ha traducido en una reducción de los precios y el nuevo coste de vida se ha consolidado. Pagamos más cuando pasamos por la caja del supermercado, al repostar en la gasolinera o al pagar la factura de la luz y el agua. Pero también para comprar un coche, ir al dentista, salir a comer o cenar o disfrutar de unas vacaciones.

Los isleños aunque cobran más han perdido tres puntos de capacidad adquisitiva desde 2019

Y el informe de CEOE-Tenerife añade otro factor: la ineficiencia del sistema público que, poco a poco, disminuye la capacidad de renta de los ciudadanos en el Archipiélago. ¿Cómo? “Actúa como un impuesto invisible, cuando una familia paga impuestos y después se ve obligada a recurrir a servicios privados por deficiencias del sistema, su renta disponible se reduce”, explica el presidente de la patronal tienerfeña. Lo mismo ocurre en el caso de las empresas, que pierden recursos y tiempo en trámites administrativos, que tiene un coste real.

Y la patronal también advierte del problema de la productividad, sin cuya mejora, todos los incrementos salariales se transforman en costes para las empresas que, a su vez, se repercuten generando más inflación. “Sin productividad no habrá salarios sosteniblemente más altos, ni una mejora real del bienestar. La prosperidad no se decreta; se construye generando más valor”, concluye Alfonso.