Patronal
La CEOE critica al Gobierno por la acumulación de casos de posible corrupción: "El panorama es desolador"
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, considera que el Ejecutivo está más pendiente de "gestionar el último escándalo" o de "esquivar el parlamento porque está bloqueado"
El mismo día que el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido en sede judicial por posibles irregularidades en el rescate de Plus Ultra, la patronal CEOE ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la concatenación de escándalos de posible corrupción.
"La inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para garantizar la buena marcha de la economía y el empleo", ha defendido el presidente de los patronos, Antonio Garamendi, en la asamblea general de la entidad, celebrada este miércoles. "Cuando deberíamos estar dando lo mejor de nosotros como país, [...] el panorama que vemos es desolador", ha añadido.
El presidente de los empresarios ha cargado duramente contra las dos alas del Gobierno, la socialista -con permiso explícito a Carlos Cuerpo- por sus escándalos y a Sumar por la política laboral de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. A los primeros, Garamendi les ha reprochado que están más pendientes de "gestionar el último escándalo" y a los segundos de "esquivar el parlamento porque está bloqueado".
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
- La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
- La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
- Campaña de abonos por el renacer de la UD Las Palmas: carnés de 100 a 265 euros y Día del Club contra el Tenerife
- Un motorista, grave tras un accidente en Guanarteme
- Ni tren ni soterramiento: qué incluye de verdad la reforma de San Telmo que empieza en julio
- Ingenio desbloquea El Carrizal: expropiación forzosa para acabar con el embudo de la avenida de La Hoya