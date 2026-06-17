El plazo que no pueden dejar pasar los jóvenes con Bono Alquiler en Canarias

Los jóvenes beneficiarios del Bono Alquiler Joven 2025 en Canarias ya tienen una fecha clave marcada en el calendario: el 7 de julio de 2026. Ese es el último día para presentar los recibos que acreditan el pago del alquiler de las mensualidades ya vencidas incluidas en la ayuda.

El Gobierno de Canarias ha abierto este trámite para que las personas beneficiarias justifiquen correctamente los pagos y puedan mantener el derecho al cobro de la subvención. No presentar la documentación dentro del plazo puede suponer la pérdida de las mensualidades afectadas.

Quién debe presentar ahora los recibos del alquiler

El requerimiento afecta a las personas beneficiarias del Bono Alquiler Joven 2025, una ayuda dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años para facilitar el acceso a la vivienda.

La subvención puede alcanzar hasta 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, siempre que se cumplan los requisitos y se justifique el pago del alquiler o del precio de cesión de uso.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado los requerimientos en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Dos resoluciones: una general y otra para Lanzarote

Los avisos se han distribuido en dos resoluciones diferenciadas. Una corresponde a las personas beneficiarias de la sublínea general y otra está dirigida específicamente a la isla de Lanzarote.

En ambos casos, el objetivo es el mismo: comprobar que las mensualidades subvencionadas ya vencidas han sido efectivamente abonadas por las personas beneficiarias.

La documentación que debe aportarse son los recibos del alquiler o del precio de cesión de uso correspondientes al periodo subvencionable.

El plazo para alegar incidencias acaba antes

Además del plazo general para presentar los justificantes, la Administración ha abierto un trámite específico para los expedientes con incidencias que impidan tramitar el pago.

En esos casos, las personas afectadas disponen de 10 días hábiles para formular alegaciones y aportar la documentación necesaria que permita subsanar o regularizar la situación.

La fecha límite para este trámite de audiencia es el 30 de junio de 2026, por lo que quienes tengan alguna incidencia en su expediente deberán actuar antes que el resto de beneficiarios.

Dónde consultar los requerimientos

Toda la información sobre estos requerimientos, la documentación necesaria y los trámites asociados puede consultarse en el tablón de anuncios y en la página web del Gobierno de Canarias.

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La recomendación principal para los beneficiarios es revisar cuanto antes su expediente y comprobar si deben presentar recibos, alegaciones o documentación adicional. El margen es limitado y cualquier retraso puede afectar directamente al cobro de la ayuda.