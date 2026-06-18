La CCE y Economía ven “no del todo justificada” la duración de algunas bajas médicas en Canarias

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez (PP), han advertido este jueves de que la duración de algunas bajas médicas en las Islas “no está del todo justificada”. Domínguez ha reclamado al Estado que permita a las comunidades autónomas adoptar medidas para mejorar esta situación.

Antes de participar en las quintas jornadas del Foro para la colaboración público-privada, el presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega, y el también presidente del PP canario se han referido al impacto económico y laboral del absentismo en el Archipiélago. Según un informe de la CCE, las bajas médicas cuestan cada año unos 3.000 millones de euros en Canarias y privan diariamente a las empresas de entre 62.500 y 70.000 trabajadores.

Ortega ha señalado que Canarias lidera el absentismo laboral en España, con una tasa del 9,1%, y ha advertido de que este problema se suma a otros factores que afectan al mercado laboral de las Islas. Entre ellos, ha citado el envejecimiento de la población, la salida de los boomers del mercado de trabajo y las dificultades de las empresas para cubrir determinados puestos.

El presidente de la CCE ha añadido que el relevo generacional “no se está produciendo adecuadamente” porque muchas compañías no encuentran jóvenes con la formación necesaria para los empleos que demandan. Ante esta situación, Ortega ha defendido la necesidad de elaborar “un inventario de las causas por las que ha evolucionado el absentismo laboral” en Canarias, con el fin de poder abordar cada una de ellas. A su juicio, este fenómeno agrava además la baja productividad de la economía regional.

Derecho a ponerse de baja

“Partimos de la base de que las personas tienen derecho a ponerse de baja y de que la mayor parte de los trabajadores lo están de forma justificada, pero entendemos que, quizá, algunas bajas son demasiado largas porque el sistema sanitario no las tramita adecuadamente o porque hay casos que deberían ser analizados por la inspección para comprobar si son correctos o no”, ha afirmado.

El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha compartido este diagnóstico y ha asegurado que sigue “sin comprender” a quienes rechazan debatir sobre el absentismo laboral en las Islas. Domínguez ha defendido que esta cuestión debe abordarse desde una perspectiva amplia, que incluya una mayor inversión en desarrollo tecnológico, inteligencia artificial y medidas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales. “Creo que hay que hablar del absentismo laboral para tender la mano tanto al empresario como al trabajador”, ha señalado.

A su juicio, el Gobierno de España “tiene que tomar acción” tanto en Canarias como en el resto de comunidades autónomas para mejorar la situación. No obstante, ha recalcado que las autonomías también deben aportar soluciones y que este debate no debe plantearse como “un enfrentamiento entre unos y otros, entre buenos y malos”.

Domínguez ha considerado que en Canarias se producen situaciones en las que, tras una baja médica, la duración del proceso “se alarga demasiado en el tiempo” y, en ocasiones, “no está del todo justificada”. Por ello, se ha mostrado partidario de “cambiar el sistema en el ámbito nacional” para permitir que las comunidades autónomas puedan adoptar decisiones que contribuyan a mejorar esta situación, “sin señalar a nadie con el dedo”.

“El trabajador quiere tener mejor remuneración, mejores condiciones laborales y mejor calidad de vida, y quien invierte quiere que su inversión esté garantizada. Si todos nos pusiésemos en el mismo sentido, conseguiríamos mejorar algo que está afectando negativamente a la economía canaria”, ha afirmado. Domínguez ha concluido que Canarias soporta una cifra “muy elevada” de absentismo, que ha situado entre el 15% y el 18%.