El gasoil y la gasolina más baratos de la provincia de Las Palmas este jueves 18 de junio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 18 de junio, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,385€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,385€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Antigua, isla de Fuerteventura, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46. Allí tiene un precio de 1,319€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Antigua, isla de Fuerteventura, CALLE REAL, 22, donde el precio del Gasóleo A es de 1,319€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Autopista GC-1 km 8 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,249€. La segunda opción más económica de la provincia está en Telde, en la isla de Gran Canaria, estación DISA BOCABARRANCO de Calle Alegría 35, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 tiene un precio de 1,345€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, jueves 18 de junio, la Gasolina 95 más barata en Telde, Autopista GC-1 km 8, en la estación de servicio DISA LA PARDILLA a 1,249€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Telde, DISA BOCABARRANCO, en Calle Alegría 35, donde el litro está a 1,249€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,385€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,385€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,375€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, jueves 18 de junio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,345€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,345€.

La estación de DISA MACHER en Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,498€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,319€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,319€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Muelle Dársena Pesquera, la estación de servicio H2GO MUELLE CHICO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,479€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 18 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,269€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 18 de junio, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,265€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,385€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,390€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en H2EXAGON LAS TORRES, a 1,345€ el litro, situada en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ que ofrece el gasoil a 1,345€ el litro en Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 1,359€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,359€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,390€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,394€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio DISA LA PARDILLA, en Autopista GC-1 km 8, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Alegría 35, en la estación DISA BOCABARRANCO que tiene la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/06/2026 8:21:24]