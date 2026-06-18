La Ley de Propiedad Horizontal y la Ordenanza Municipal de Las Palmas de Gran Canaria lo confirman: multas de 300 euros para los propietarios que tiendan la ropa de los balcones de su casa

Tender la ropa recién salida de la lavadora en el balcón puede salir caro en Las Palmas de Gran Canaria. La Ordenanza General de Convivencia Ciudadana, en su artículo 49.5, regula esta práctica habitual cuando afecta a las fachadas visibles desde la vía pública. Además, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) también puede intervenir si la acción altera elementos comunes o genera molestias a otros vecinos.

La ordenanza municipal establece que tender ropa en fachadas orientadas a la vía pública constituye una infracción cuando el edificio dispone de condiciones adecuadas para hacerlo en otro lugar. Esto significa que quienes cuelguen prendas en balcones o fachadas visibles desde la calle podrían estar incumpliendo la normativa municipal si existen alternativas habilitadas dentro del inmueble.

Tendrás que buscar alternativas para tender la ropa si la ordenanza municipal de tu ciudad lo prohibe / LP

Además, los estatutos de cada comunidad de propietarios pueden poner límites con sanciones económicas cuando la colada afecta a la estética urbana o genera molestias.

La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta prohibición

La LPH no prohíbe expresamente tender ropa, pero sí protege la configuración exterior de los edificios. Su artículo 7 permite a las comunidades actuar cuando un propietario altera la fachada o desarrolla actividades que resulten molestas para otros vecinos. Por ello, muchas comunidades incluyen en sus estatutos restricciones específicas sobre el uso de balcones y tendederos visibles desde la vía pública.

El papel más importante para regular estos hechos recae en las normas municipales. En Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento contempla medidas dirigidas a preservar la limpieza y la imagen urbana, además de evitar perjuicios para peatones y residentes.

Qué dice la normativa en Las Palmas de Gran Canaria

La regulación municipal establece que las zonas destinadas a tender ropa deben diseñarse para evitar que la colada sea visible desde la calle. Por ello, es frecuente que las viviendas dispongan de patios interiores o terrazas para colocar los tendederos.

Además, la Ordenanza General de Convivencia Ciudadana considera infracción determinadas conductas relacionadas con el uso de balcones y ventanas. Hay artículos prohíben limpiar o desempolvar alfombras, cortinas o prendas desde balcones y ventanas, así como arrojar cualquier elemento hacia la vía pública o hacia otros pisos, una circunstancia que puede incluir el goteo de agua procedente de ropa recién lavada.

Eso significa que un vecino cuya colada empape toldos, terrazas o fachadas inferiores podría enfrentarse a una actuación municipal si se acredita que está ocasionando molestias o incumpliendo la ordenanza.

Las multas que pueden imponerse por incumplir la normativa

Las sanciones proceden del Ayuntamiento, que tiene la potestad para abrir un expediente sancionador cuando aprecia un incumplimiento de la normativa de convivencia. Las multas previstas en el artículo 91 de la normativa municipal son:

Infracciones leves: hasta 90,15 euros.

hasta 90,15 euros. Infracciones graves: de 90,16 euros hasta 150,25 euros.

de 90,16 euros hasta 150,25 euros. Infracciones muy graves: de 150,26 euros hasta 300,51 euros.

Por otro lado, si una comunidad de propietarios considera que un vecino incumple sus estatutos al tender ropa en la fachada principal, no puede imponer una multa económica. La única vía disponible es requerir el cese de la conducta y, en caso de persistir el conflicto, acudir a los tribunales civiles para solicitar que se retire el elemento que altera la estética del edificio.

Los ciudadanos que quieran tender su ropa pueden hacerlo siempre que se haga respetando las limitaciones existentes. Lo más simple es usar tendederos plegables instalados dentro del balcón, procurando que la ropa no sobresalga por encima de la barandilla ni resulte visible desde la calle.

También es recomendable escurrir adecuadamente las prendas para evitar goteos y utilizar las zonas específicamente destinadas a este fin, como patios interiores o solanas protegidas por celosías.