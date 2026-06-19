Gran Canaria ofrece este viernes la Gasolina 95 más barata de Las Palmas a 1,248 euros el litro

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,248€ el litro en OCÉANO en Calle Alegría 2 del municipio de Telde en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8 de Gran Canaria situada en el municipio de Telde con un precio de 1,249€ el litro.

Hoy viernes 19 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,385€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,385€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,319€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,319€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, viernes 19 de junio, la Gasolina 95 más barata en Telde, Calle Alegría 2, en la estación de servicio OCÉANO a 1,248€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Telde, DISA LA PARDILLA, en Autopista GC-1 km 8, donde el litro está a 1,249€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 tiene un precio de 1,345€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,385€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,385€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,375€ el litro.

La estación de DISA MACHER en Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,498€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,499€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, viernes 19 de junio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,345€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,345€.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,269€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,269€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,319€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,319€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2GO MUELLE CHICO en Calle Muelle Dársena Pesquera de Puerto del Rosario a 1,479€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,345€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,345€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, viernes 19 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PLENERGY, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,385€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,390€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,390€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,394€ el litro.

La estación OCÉANO es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Calle Alegría 2, a 1,248€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA LA PARDILLA a 1,249€ el litro en Autopista GC-1 km 8.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 19 de junio está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,359€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,359€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/06/2026 8:14:00]