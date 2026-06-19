El nuevo lujo de los estudiantes de Canarias: estudiar fuera de casa

Nuria Jiménez no llegaba a la nota de corte para entrar a estudiar magisterio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc). La única opción era probar suerte en otras universidades públicas en la península, pero esta alternativa quedó descartada en el momento en el que tocaba buscar alojamiento y asumir los costes de residir fuera del Archipiélago. “Hice los cálculos y era más rentable estudiar aquí en la privada”, reconoce su madre, Estrella Medina. Acceder a la universidad fuera de la ciudad de origen se está convirtiendo, cada vez más, en una opción inviable para miles de estudiantes. La crisis de la vivienda pasa a afectar, incluso, a la posibilidad de formarse de los jóvenes.

Acceder a la universidad fuera de la ciudad de origen está dejando de ser una opción viable para miles de jóvenes en España. En Canarias, además, se suma el agravante de la distancia por la que volver a casa depende exclusivamente de los vuelos y supone un coste añadido respecto a los desplazamientos dentro de la Península. Sin embargo, lo que más condiciona estas mudanzas es la combinación de precios récord del alquiler, escasez de oferta y elevada demanda en las principales ciudades universitarias. Esta situación está llevando a muchos estudiantes a un límite: no encuentran alojamiento o sus familias no pueden asumir los costes, por lo que se ven obligados a renunciar a su plaza universitaria.

Estrella Medina examinó la oferta en la ciudad de Málaga, el destino al que podía optar su hija. Pero lo cierto es que tan solo el alojamiento costaba más que la mensualidad de la universidad privada en Las Palmas. Los precios rondaban los 500 euros, una media que se replica en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Ahí el precio medio de una habitación se sitúa ya entre los 500 euros y los 800 euros mensuales, según datos de portales inmobiliarios, mientras la disponibilidad cae año tras año.

No es solo la vivienda lo que se encarece. El coste de residir fuera también implica calcular un presupuesto para comida, salidas y cualquier gasto extra como podría ser la compra de materiales para el estudio. Estrella consultó a otras familias el dinero que destinan a que sus hijos estudien fuera. “Un amigo gasta 1.200 euros al mes para que su hija estudie en Málaga”, explica, un presupuesto que “se sale de mis posibilidades económicas”, agrega.

La hija de Estrella quería estudiar fuera. “Para ella ha sido difícil aceptar que se tiene que quedar aquí”, subraya. El salto a la universidad suele asociarse con una etapa de independencia, crecimiento personal y nuevas experiencias, algo que Nuria esperaba vivir lejos de la Isla. Sin embargo, ha tenido que renunciar a esa posibilidad. “Ha renunciado a mucho, pero es lo que hay”, añade su madre.

La opción de compartir piso

Para quienes sí se pueden permitir cambiar de localización para estudiar, la solución más común es la de compartir piso. Sigue siendo la más económica, eso sí, el precio medio en España ronda los 521 euros, es decir, un 62% más que hace cinco años y un 97% más respecto a hace una década (2015), según el último informe del portal inmobiliario Fotocasa. Aun así, en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler, esta fórmula permite acceder a una vivienda destinando una parte menor de los ingresos mensuales al alojamiento.

Héctor Marrero (20) estudia en la Universidad de La Laguna (ULL), Tenerife, aunque es de Gran Canaria. Su alquiler ha variado en los últimos tres años que lleva estudiando el Grado de Biología desde los 230 euros por una habitación en un piso de cuatro personas, hasta los 420 euros que paga en la actualidad por un piso de cinco personas. Su familia pudo hacer frente a los gastos a pesar de que el estudiante es consciente del “esfuerzo económico que les supone”.

Auge de las residencias universitarias

Ante este escenario, las residencias de estudiantes están experimentando un crecimiento acelerado en toda España. Lo que antes era una alternativa, hoy se posiciona como una de las pocas soluciones estructuradas frente a la falta de oferta en el mercado tradicional. Eso sí, en el caso de Marrero la residencia de estudiantes no fue una opción. “Solicité plaza pero es muy complicado conseguir una”, admite. La fuerte demanda hace cada vez más difícil que los jóvenes accedan a esta alternativa residencial, especialmente, en municipios universitarios con tanta demanda como es San Cristóbal de La Laguna.

Desde StepHouse, compañía especializada en residencias universitarias, destacan que el reto de los jóvenes va mucho más allá de encontrar un techo. “Existe la idea de que la universidad es un reto principalmente académico, pero la realidad es que lo más difícil es pasar de tener todo estructurado a tener que tomar todas las decisiones por uno mismo”, explica Carlos Cano, CEO de StepHouse.