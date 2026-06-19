Rogelio Villalba, abogado y asesor fiscal, antes del cierre de la Campaña de la Renta 2026: "Muchas personas pagan más de lo que deberían"

"Muchísimas personas acaban pagando más IRPF del que deberían simplemente por desconocimiento. Y lo peor es que ese dinero ya no se recupera", comienza diciendo el asesor fiscal Rogelio Villalba. Quedan menos de dos semanas para que finalice el plazo para presentar la Declaración de la Renta. La campaña de 2026 cerrará el próximo 30 de junio, pero todavía hay miles de contribuyentes que no han revisado ni presentado su borrador. Para quienes apuran los últimos días, el economista ha compartido una serie de consejos y errores frecuentes que conviene revisar para evitar pagar más impuestos de los necesarios.

Varias personas son atendidas en una oficina de la Agencia Tributaria. / Carlos Lujan

El asesor fiscal detalla que buena parte de ese sobrecoste no se debe a errores de Hacienda, sino al desconocimiento de las normas fiscales y de las deducciones que puedes aplicarte.

Por eso, para reducir la factura fiscal debes aprovechar los beneficios económicos a los que tienes derecho. Además, "el error típico es aceptar el borrador sin comprobarlo y ese simple gesto puede hacer que pagues cientos de euros de más sin darte cuenta", advierte Villalba.

Revisar las deducciones puede marcar la diferencia

Uno de los principales consejos del abogado pasa por analizar detenidamente todas las deducciones aplicables antes de presentar la declaración.

Existen beneficios fiscales relacionados con la vivienda habitual, determinados alquileres, la maternidad, la discapacidad, las familias numerosas, los donativos o las actuaciones de mejora energética, entre otros supuestos.

Además, recuerda que cada comunidad autónoma incorpora sus propias deducciones, lo que hace imprescindible revisar la normativa específica de cada territorio.

La planificación durante el año es clave para reducir el IRPF

Rogelio Villalba explica que muchas de las decisiones que permiten ahorrar impuestos deben adoptarse antes del cierre del ejercicio fiscal y no cuando ya se abre la campaña de la renta. Entre las actuaciones que pueden tener efectos sobre la tributación menciona las aportaciones a planes de pensiones, determinadas donaciones o el adelanto de algunos gastos que reduzcan la base imponible cuando la normativa lo permita.

"Si quieres pagar menos IRPF, no puedes esperar a hacer la declaración", detalla el asesor, que también considera que la planificación anticipada marca la diferencia entre aprovechar las ventajas fiscales o perderlas definitivamente.

Planes de pensiones y autónomos: dos aspectos a tener en cuenta

El especialista también ha recordado el papel que siguen teniendo los planes de pensiones como herramienta para reducir la base imponible del IRPF, aunque recuerda que las aportaciones están sujetas a límites legales y que el dinero recuperado en el futuro también tributará.

También, el caso de los trabajadores autónomos, Villalba señala que cuentan con un mayor margen para optimizar su fiscalidad gracias a la posibilidad de deducir determinados gastos relacionados con la actividad profesional, como material de trabajo, telefonía, internet, formación o parte de la vivienda cuando se utiliza para desarrollar la actividad económica.

Pese a este beneficio, insiste en que todas esas deducciones deben estar correctamente justificadas para evitar problemas con la Administración.

Por último, Rogelio Villalba recuerda que el IRPF es un impuesto progresivo, por lo que la forma en que se perciben determinados ingresos extraordinarios puede influir en la tributación final.

Antes de que acabe la Campaña de la Renta 2026, conocer las reglas fiscales, revisar cuidadosamente la información antes de presentar la Declaración de la Renta y anticipar determinadas decisiones económicas puede permitir a muchos contribuyentes pagar menos IRPF de forma completamente legal y ajustada a la normativa vigente, evitando desembolsos innecesarios que, una vez ingresados, resultan difíciles de recuperar.