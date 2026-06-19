La Seguridad Social lo confirma: los camioneros y transportistas podrán jubilarse a los 60 años si se aprueba esta nueva ley

La Seguridad Social ha dado un paso histórico que beneficiará a miles de trabajadores en todo el país. El organismo ha iniciado los trámites para permitir la jubilación anticipada a los 60 años en el sector del transporte, una medida dirigida a conductores profesionales de camiones y autobuses que podría mejorar sus condiciones de retiro tras años de actividad en una profesión especialmente exigente.

Este movimiento supone un avance importante en una reivindicación histórica de los transportistas. La Seguridad Social ha confirmado que tramitará de forma conjunta los expedientes que afectan tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos del sector.

Los transportistas al fin solucionan esta reclamación

La iniciativa forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y las entidades representativas del transporte durante 2026. Busca reconocer las condiciones especiales de una actividad marcada por largas jornadas al volante, elevados niveles de fatiga y un importante desgaste físico y mental.

Un camionero circula por la estación de mercancías de Abroñigal, en Madrid. / EPC

Actualmente, el expediente se encuentra en una fase avanzada de análisis técnico y será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el encargado de definir los requisitos y los coeficientes que permitirán adelantar la edad de retiro.

Jubilación antes de tiempo sin las penalizaciones habituales

La principal novedad del sistema que estudia la Administración es que los conductores profesionales no accederían a una jubilación anticipada ordinaria, sino a un mecanismo basado en coeficientes reductores por penosidad.

Esto permitiría adelantar la edad de jubilación sin sufrir las reducciones permanentes que normalmente afectan a quienes deciden retirarse antes de alcanzar la edad legal. El objetivo que se maneja en las negociaciones es facilitar que muchos profesionales puedan dejar la actividad en torno a los 60 años manteniendo una pensión cercana a la íntegra, aunque los porcentajes definitivos todavía no han sido fijados.

Así funcionan los coeficientes reductores de la Seguridad Social / La Provincia / Seguridad Social

La Seguridad Social considera que la conducción continuada de vehículos pesados o autobuses exige unas capacidades psicofísicas que disminuyen con la edad, incrementando el riesgo tanto para los propios trabajadores como para la seguridad vial.

El reconocimiento de la peligrosidad y dureza del trabajo es el principal argumento para impulsar esta reforma. Diversos estudios y datos manejados por el sector reflejan un elevado número de bajas laborales relacionadas con problemas musculares, trastornos cardiovasculares y alteraciones del sueño derivadas de las largas horas de conducción.

Además, el envejecimiento de las plantillas y la falta de relevo generacional han llevado a plantear soluciones específicas para facilitar la salida anticipada de los profesionales con mayor edad.

Autónomos y asalariados tendrán el mismo procedimiento

La propuesta destaca por que los transportistas autónomos no quedarán excluidos del sistema. La tramitación unificada permitirá que puedan acceder al futuro régimen en igualdad de condiciones con los asalariados, una petición que llevaba años defendiendo el sector.

Sin embargo, la aplicación de estos beneficios tendrá un coste. La normativa prevé que la posibilidad de jubilarse antes sin perder poder adquisitivo se financie mediante cotizaciones adicionales.

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, ese incremento sería compartido entre empresa y empleado. Para los autónomos, en cambio, serían ellos mismos quienes asumirían el sobrecoste en sus cuotas a la Seguridad Social para generar el derecho a aplicar esos coeficientes reductores en el futuro.

Aunque la iniciativa avanza, todavía no existe una regulación definitiva. Entre los elementos pendientes figura determinar el periodo mínimo de cotización como conductor profesional necesario para acceder al beneficio y fijar los coeficientes exactos que permitirán adelantar la jubilación.

Si finalmente prospera la propuesta en los términos planteados, el transporte se sumará a otros colectivos que ya cuentan con mecanismos específicos para retirarse antes de la edad ordinaria debido a las especiales condiciones de su actividad.