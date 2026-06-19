La Seguridad Social lo confirma: los camioneros y transportistas podrán jubilarse a los 60 años si se aprueba esta nueva ley
El Gobierno avanza en la tramitación de una medida histórica que unificará el tratamiento de asalariados y autónomos y reconoce la penosidad de la profesión
La Seguridad Social ha dado un paso histórico que beneficiará a miles de trabajadores en todo el país. El organismo ha iniciado los trámites para permitir la jubilación anticipada a los 60 años en el sector del transporte, una medida dirigida a conductores profesionales de camiones y autobuses que podría mejorar sus condiciones de retiro tras años de actividad en una profesión especialmente exigente.
Este movimiento supone un avance importante en una reivindicación histórica de los transportistas. La Seguridad Social ha confirmado que tramitará de forma conjunta los expedientes que afectan tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos del sector.
Los transportistas al fin solucionan esta reclamación
La iniciativa forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y las entidades representativas del transporte durante 2026. Busca reconocer las condiciones especiales de una actividad marcada por largas jornadas al volante, elevados niveles de fatiga y un importante desgaste físico y mental.
Actualmente, el expediente se encuentra en una fase avanzada de análisis técnico y será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el encargado de definir los requisitos y los coeficientes que permitirán adelantar la edad de retiro.
Jubilación antes de tiempo sin las penalizaciones habituales
La principal novedad del sistema que estudia la Administración es que los conductores profesionales no accederían a una jubilación anticipada ordinaria, sino a un mecanismo basado en coeficientes reductores por penosidad.
Esto permitiría adelantar la edad de jubilación sin sufrir las reducciones permanentes que normalmente afectan a quienes deciden retirarse antes de alcanzar la edad legal. El objetivo que se maneja en las negociaciones es facilitar que muchos profesionales puedan dejar la actividad en torno a los 60 años manteniendo una pensión cercana a la íntegra, aunque los porcentajes definitivos todavía no han sido fijados.
La Seguridad Social considera que la conducción continuada de vehículos pesados o autobuses exige unas capacidades psicofísicas que disminuyen con la edad, incrementando el riesgo tanto para los propios trabajadores como para la seguridad vial.
El reconocimiento de la peligrosidad y dureza del trabajo es el principal argumento para impulsar esta reforma. Diversos estudios y datos manejados por el sector reflejan un elevado número de bajas laborales relacionadas con problemas musculares, trastornos cardiovasculares y alteraciones del sueño derivadas de las largas horas de conducción.
Además, el envejecimiento de las plantillas y la falta de relevo generacional han llevado a plantear soluciones específicas para facilitar la salida anticipada de los profesionales con mayor edad.
Autónomos y asalariados tendrán el mismo procedimiento
La propuesta destaca por que los transportistas autónomos no quedarán excluidos del sistema. La tramitación unificada permitirá que puedan acceder al futuro régimen en igualdad de condiciones con los asalariados, una petición que llevaba años defendiendo el sector.
Sin embargo, la aplicación de estos beneficios tendrá un coste. La normativa prevé que la posibilidad de jubilarse antes sin perder poder adquisitivo se financie mediante cotizaciones adicionales.
En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, ese incremento sería compartido entre empresa y empleado. Para los autónomos, en cambio, serían ellos mismos quienes asumirían el sobrecoste en sus cuotas a la Seguridad Social para generar el derecho a aplicar esos coeficientes reductores en el futuro.
Aunque la iniciativa avanza, todavía no existe una regulación definitiva. Entre los elementos pendientes figura determinar el periodo mínimo de cotización como conductor profesional necesario para acceder al beneficio y fijar los coeficientes exactos que permitirán adelantar la jubilación.
Si finalmente prospera la propuesta en los términos planteados, el transporte se sumará a otros colectivos que ya cuentan con mecanismos específicos para retirarse antes de la edad ordinaria debido a las especiales condiciones de su actividad.
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- Orden de cierre para Parrilla: los comerciantes de Triana reclaman normas 'excepcionales' para proteger a los negocios históricos
- La trampa mortal que acabó con la vida de Lía Dorta en El Hierro: 'No ha fallado una persona, sino un sistema entero
- Sanidad detecta un brote de hepatitis A en Gran Canaria con seis menores afectados en una escuela infantil
- Así está la situación contractual de la UD Las Palmas: 15 jugadores siguen, tres vuelven de cesión y dos suben al primer equipo
- El nuevo modelo de Mercadona llega a Gran Canaria: reabre en Telde su primera ‘Tienda 9’ tras invertir 3,6 millones
- La circunvalación GC-3 cierra en agosto por el viaducto del Guiniguada: fechas y alternativas