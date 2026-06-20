Canarias, el plató inesperado que sorprende a clientes de Japón, Europa y Estados Unidos

Cansada de la mirada mayoritaria masculina sobre las maneras de trabajar en la industria audiovisual, Izaskun Montilla, fundó Boudika Productions. El nombre de la compañía, de hecho, tiene su origen en una reina británica guerrera, Boudica, quien tenía un «espíritu reivindicativo» y de «pelear las cosas para estar en tu sitio», explica la CEO. Cuando creó Boudika Productions en 2014, Canarias ya era mucho más que un destino turístico para ella. Montilla llegó a las Islas desde el País Vasco en 1997 y ha vivido de cerca cómo el sector audiovisual pasaba de ser una industria casi atípica a convertirse en un ecosistema cada vez más profesionalizado, internacional y competitivo.

Boudika Productions ha trabajado con productoras de Europa, Estados Unidos y Japón en la elaboración de anuncios y campañas fotográficas. En su trayectoria figuran proyectos publicitarios para marcas como Hyundai, Merrell o Burberry; trabajos de moda y fotografía para firmas como Levi’s, Reebok o New Balance, y colaboraciones vinculadas a revistas como Vogue o Elle. También ha prestado servicios a producciones de ficción como 30 monedas, de Álex de la Iglesia, u Oro, de Agustín Díaz Yanes.

«En cierta manera, lo que vendemos es destino», explica. Y ese destino se construye con localizaciones muy diversas entre zonas verdes y selváticas, paisajes desérticos, playas de arena blanca y negra hasta áreas urbanas o edificios arquitectónicamente singulares. Esa pluralidad permite que un mismo proyecto pueda resolver necesidades muy diferentes sin la obligación de salir del Archipiélago.

La clave, resume la empresaria, está en adaptarse al proyecto. «Somos una productora boutique, digamos, que nos amoldamos a la idea que cada cliente nos plantea». Esa adaptación comienza muchas veces con una premisa creativa que llega desde fuera y que la productora traduce en localizaciones, necesidades técnicas, equipos, cámaras, drones, grúas, figuración o casting. El objetivo es que el cliente encuentre en Canarias no solo lo que venía buscando, sino también posibilidades que no esperaba.

Equipo de grabación para Boudika Productions en un aeropuerto de las Islas. / LP / DLP

De hecho, reconoce que muchos clientes internacionales llegan con una imagen más clásica del Archipiélago, asociada al clima, la playa o el bienestar, y terminan sorprendiéndose ante el abanico real de opciones. «Pasa mucho que se sorprenden de la gran variedad paisajística y de localizaciones incluso que no se imaginan que podría haber», afirma. En ocasiones, añade, un cliente que llega pensando únicamente en una playa descubre que puede incorporar también espacios urbanos, industriales, arquitectónicos o naturales muy diferentes, todo ello, dentro del mismo destino.

Boudika Productions también ha reforzado su estrategia a través de programas de Proexca –la empresa pública que trabaja en la internacionalización y la diversificación de la economía canaria–, dirigidos a mujeres empresarias y a la exploración de mercados globales. Así, Izaskun participó en la certificación Women Owners de WeConnect International y en un programa de consultoría para analizar fortalezas, debilidades y planes de marketing exterior.

Bajo la experiencia de la CEO valora especialmente la posibilidad de generar sinergias y conocer cómo otras empresarias gestionan, resuelven problemas y afrontan sus propios retos. Además reconoce que ya trabaja con mercados internacionales, pero considera útil revisar estrategias en un contexto de transformación tecnológica y de incertidumbre global.

Incorporar la IA

Esa incertidumbre tiene un nombre y apellido: integencia artificial. «Estamos en fase de entender y a la expectativa también de cómo va a evolucionar», declara Montilla. Su deseo es que la IA funcione como una herramienta más, comparable a lo que en su momento supuso Internet, pero admite que todavía no está claro su impacto.

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El ejemplo más concreto lo vivió con un proyecto que estuvo a punto de rodarse en Canarias. La idea era recrear una estética del oeste americano. Sin embargo, el cliente decidió finalmente quedarse en Polonia y generar con IA los fondos o decorados necesarios. Para una empresa que vende localizaciones y destino, ese tipo de decisiones abre una pregunta de fondo sobre cómo se transformarán los procesos de producción. «No sé bien qué va a tomar todo esto ni en qué términos», reconoce. Aun así, la empresaria confía en que la producción real, el criterio creativo, la gestión sobre el terreno y el valor de las localizaciones sigan teniendo un papel esencial.