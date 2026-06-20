El Mediterráneo tiene desde el 2024 un Foro que vela por sus intereses. Que se ha propuesto analizar coyunturas, escuchar voces con distinto acento y aportar ideas y proyectos para mejorar la vida de los que habitan a orillas del ‘Mare Nostrum’. Y ha sido en este 2026 cuando ese punto de encuentro, de diálogo sereno y trabajo serio y riguroso definitivamente se ha consolidado: el Foro Económico y Social del Mediterráneo ha pasado de ser una barca de reflexión conjunta navegando a contracorriente en mares crispados a, en su tercera edición, convertirse en un buque con la proa puesta en conectar necesidades comunes y ofrecer, a velocidad de crucero, soluciones de impacto real.

Así, el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica en colaboración con Fundación la Caixa, se ha celebrado en Barcelona propiciando debates profundos y aislados del ruido entre expertos de distintas áreas temáticas y destacados representantes nacionales e internacionales del mundo político, económico y civil. Los campos de diálogo han sido la estabilidad, la prosperidad y el humanismo, propiciándose unas reflexiones que venían trabajándose desde meses atrás y que, con ayuda de los diarios del Grupo Prensa Ibérica, se han convertido en propuestas de calado.

Fueron Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Josep María Coronas, director general de la Fundación La Caixa, los que dieron la bienvenida a todos aquellos que, un año más, han querido embarcarse en este gran proyecto que persigue un ‘Pacto Mediterráneo’ y que sigue buscando adhesiones: la de todos aquellos dispuestos a primar el bienestar ciudadano, los intereses comunes y el respeto a la personalidad de cada territorio desde el diálogo y las posiciones pacíficas. La de todos los convencidos de que es la cooperación, y no el enfrentamiento, el que generar prosperidad en todos los ámbitos y de todos los tipos.

Esta edición ha contado con la destacada participación del rey Felipe VI, precisamente un gran convencido del incalculable valor de la escucha cercana y el intercambio de palabras en pro de acuerdos fructíferos, según explicó él mismo durante su intervención. El Foro ha contado con la participación, entre muchos otros, de comisarios europeos y de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares e Industria, Jordi Hereu. Los presidentes autonómicos Salvador Illa, Fernando López Miras y Juanfran Pérez Llorca también han tenido un papel relevante ofreciendo ideas sobre las que sembrar consensos. Y como es bandera de Prensa Ibérica, se le ha dado especial foco a los alcaldes de ciudades como Barcelona, Málaga, Cartagena, Murcia y Palma, en coherencia con la filosofía de este grupo editorial que las administraciones que están cerca del ciudadano son esenciales no solo para hacer municipalismo, sino para hacer país y política de Estado vertebrado.