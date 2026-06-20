Las Palmas: Encuentra el gasoil y la gasolina más baratos para llenar el depósito este sábado

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Antigua, isla de Fuerteventura, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46. Allí tiene un precio de 1,319€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Antigua, isla de Fuerteventura, CALLE REAL, 22, donde el precio del Gasóleo A es de 1,319€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 20 de junio, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,385€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,385€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,248€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Ingenio, estación OCÉANO EL CARRIZAL de CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, donde sale a 1,344€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33, donde se puede encontrar el gasoil a 1,345€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,385€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3. En Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,385€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 20 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2 a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 1,248€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a Carretera Custa Ramón km 1, donde la estación de SHELL MERCALASPALMAS ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Tías, en la estación de servicio SPL en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, a 1,479€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SPL en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7 de Tías a 1,479€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,327€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,327€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,357€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,357€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy sábado 20 de junio, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,269€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,269€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,319€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,319€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Muelle Dársena Pesquera, en la H2GO MUELLE CHICO, que está a 1,479€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,345€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,345€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación SHELL MERCALASPALMAS del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en Carretera Custa Ramón km 1 ofrece hoy, sábado 20 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, que ofrece el mismo carburante a 1,265€ el litro en CALLE ARRECIFE, 33.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,385€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,390€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,359€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,359€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,390€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,394€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación OCÉANO del municipio de Telde en Calle Alegría 2 ofrece hoy, sábado 20 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [20/06/2026 8:25:11]