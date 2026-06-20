Rebajas de verano en Canarias: optimismo moderado ante la incertidumbre económica y la caída turística

El comercio canario busca revalidar los buenos datos cosechados en las anteriores rebajas de verano, a pesar de que el contexto económico de este año dista mucho de ser como el del año 2025. La incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo, la caída turística y una capacidad de gasto cada vez más ajustada han ralentizado las ventas en el primer semestre del año. Aun así, el sector confía en que será una buena temporada y, al menos, poder repetir los números del año anterior o incrementarlos ligeramente. Para ello, quieren arrancar con fuerza esta minitemporada de descuentos –ya que aseguran que el periodo de mayor actividad se concentrará en la primera semana– y aplicarán grandes ofertas desde el último fin de semana de junio.

«Esperamos que sea una buena campaña y somos optimistas a pesar de cómo han ido evolucionando las ventas en los últimos meses», asegura Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca). Recuerda que el pasado mes de abril el comercio canario experimentó el primer traspiés en el volumen de facturación después de algo más de cinco años en los que se habían mantenido al alza mes tras mes. El índice, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró una caída del 0,7% en el caso de Canarias, una comunidad que se había mantenido en cabeza respecto al incremento de las ventas en el sector comercial en toda España.

Una ralentización que sí que se ha notado en el comercio canario, como también constata Alfredo Medina, secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial en Canarias (Asodiscan). «El consumo está muy sensibilizado, la tensión y la incertidumbre por la guerra ha provocado que tenga un comportamiento mucho más racional, primando en la capacidad de gasto las necesidades básicas», explica.

Caída turística

El sector también achaca esta caída de las ventas a la reducción en la llegada de turistas, que experimentó en abril su primer batacazo después de siete años con una rebaja del 8,3% en el número de viajeros internacionales. «Esto es un ejemplo de la dependencia que tenemos hacia el turismo y cómo afecta a la actividad complementaria, como el comercio», apunta Moujir.

Aunque, eso sí, recalcan que el público objetivo de las rebajas de verano –muy enfocadas en el equipamiento vacacional– es la población local. Desde hace mucho, aunque ahora la temporada está liberalizada y el sector puede ofrecer descuentos en cualquier momento del año, las rebajas de verano son aprovechadas para adquirir artículos vinculados a esta época del año. Renovar el armario para las vacaciones, comprar para algún viaje, para equipar una terraza en la que disfrutar del buen tiempo o prepararse con anticipación para la vuelta al cole son algunos de las demandas que más triunfan.

Eso sí, tras la liberalización el periodo de las rebajas de verano, y sobre todo su arranque, ha quedado algo más difuminado. Desde luego, mucho más que las de invierno cuando el pistoletazo de salida tradicionalmente se da el 7 de enero. En este caso hay mayor variedad y aunque lo más habitual era que dieran comienzo el 1 de julio, buena parte del sector adelantará el inicio de las ofertas al fin de semana del 27 y 28 de junio. Pero, ¿con qué descuentos se encontrarán los consumidores? De forma generalizada, las ofertas del 50% serán las más numerosas los primeros días, aunque el sector indica que con el paso de las jornadas pueden llegar a alcanzar el 70%.

Sobrecostes para el sector

«Las ventas sí aumentarán respecto a los meses de mayo y junio, pero desde la liberalización el impacto de las rebajas de verano está minimizado y hay otros periodos del año con mucho más volumen de venta», expone el presidente de la Federación de Comercio de Las Palmas (Fedeco), Raju Daswani. Él también señala a la incertidumbre que existe en un sector que, aunque optimista, no sabe hasta qué punto pueden ser positivas, ya que las tiendas también han experimentado unos notables sobrecostes derivados de la guerra en Irán, que han impactado más en el pequeño comercio. «Ante esto, cualquier aumento de las ventas es bienvenido, pero el resultado tampoco será para lanzar cohetes», indica.

Daswani apunta hacia otro aspecto que en los últimos años ha mermado los resultados de las ventas de rebajas a las tiendas físicas repartidas por el Archipiélago: el comercio electrónico. «Las nuevas generaciones solo saben comprar vía online y muchos otros clientes debido a los embudos de tráfico que hay en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y otras zonas comerciales de las Islas también están optando por esta vía para adquirir lo que necesitan», insiste.

Por eso, espera que las tasas obligatorias que impondrá a partir de julio la Unión Europea (UE) a las compras online fuera de la comunidad supongan un alivio en este sentido. Al igual que si, finalmente, Canarias decidiera eliminar la exención del pago del IGIC a las compras con un importe menor de 150 euros.