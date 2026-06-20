E-Waste Canarias transforma residuos en nuevas oportunidades
La compañía convierte residuos electrónicos en materias primas, empleo verde y valor añadido para el archipiélago
Cada año, miles de aparatos eléctricos y electrónicos llegan al final de su vida útil en Canarias. Detrás de su correcta gestión se encuentra una industria estratégica que convierte esos residuos en nuevos recursos. Es el caso de E-Waste Canarias, empresa asociada a ASINCA, que ha logrado posicionarse como referente regional en el tratamiento y valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, demostrando que sostenibilidad, innovación y desarrollo económico pueden avanzar de la mano.
La compañía opera una planta especializada donde se reciben equipos procedentes de hogares y empresas, desde frigoríficos y lavadoras hasta televisores y pequeños electrodomésticos. Todos ellos son sometidos a un proceso de descontaminación conforme a los estándares europeos más exigentes para, posteriormente, recuperar materiales y transformarlos en materias primas de alta calidad que vuelven a incorporarse al mercado. Además, dispone de un servicio de preparación para la reutilización que permite alargar la vida útil de determinados equipos.
El modelo de negocio de E-Waste Canarias se apoya en los tres pilares del desarrollo sostenible. En el plano económico, convierte residuos en recursos capaces de generar riqueza y actividad industrial en el Archipiélago. Desde la perspectiva ambiental, su actividad evita el traslado de estos residuos a plantas de tratamiento de la España continental, reduciendo emisiones asociadas al transporte y contribuyendo a la descarbonización. A ello se suma una apuesta firme por la mejora continua de su desempeño ambiental, con la certificación de su huella de carbono y el uso de energías renovables, como instalaciones fotovoltaicas, en su proceso productivo.
La dimensión social es igualmente relevante. La compañía genera empleo verde, industrial y de calidad, contribuyendo a diversificar la economía canaria y a fortalecer un sector con gran potencial de crecimiento.
Como empresa 100 % canaria, E-Waste defiende que la economía circular debe ocupar un lugar estratégico en una región ultraperiférica como Canarias. Su experiencia demuestra que es posible desarrollar industria sostenible desde las islas y generar valor añadido a partir de recursos que antes se consideraban residuos.
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